Мэр Львова Андрей Садовый просит создать при парламенте временную следственную комиссию, которая бы расследовала блокаду вывоза мусора из Львова. Со времени тех событий прошло уже четыре года, однако следствие до сих пор не сдвинулось.

Фигурантами расследования, по словам мэра Львова, являются бывшие высшие должностные лица, а также действующие народные депутаты. Об этом Андрей Садовый написал на своей странице в фейсбук.

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Мы готовы предоставить ВСК все необходимые показания и материалы.

Львов и Украина должны знать правду!

– написал Садовый.

Подробнее о мусорной блокаде Львова

В полном тексте обращения мэр Львова обосновал свою просьбу о создании ВСК.

Проявлялась блокада в следующих действиях и преступлениях:

1. Поджог 28 мая 2016 года на Грибовицком полигоне и создание условий отсутствия места для отходов из Львова.

2. Незаконное давление на руководителей предприятий, обслуживающих полигоны ТБО в Украине, для расторжения и дальнейшего незаключения договоров на прием и захоронение бытовых отходов на соответствующих полигонах.

3. Физическое блокирование правоохранительными органами спецтехники на выездах из города Львова и их преследование для возвращения во Львов. Блокировка также касалась деятельности отдельных коммунальных предприятий, которые осуществляли процессы организации управления бытовыми отходами города.

4. Сознательное уклонение и невыполнение руководителей государственных, а также правоохранительных органов от законной реакции на эту ситуацию и исполнение ими своих конституционных и законных функций. Это делалось, по словам Садового, для нерешения ситуации, учитывая то, что эти лица сознательно участвовали в организации и реализации этих условий.

5. Игнорирование руководителями государственных органов обращений о необходимости объявления территории зоной чрезвычайной экологической ситуации с целью оптимизации государственных усилий для решения и расследования ситуации, что сложилась.

Грибовицкая трагедия как предпосылка блокады

В конце мая 2016 года произошел пожар на свалке в селе Великие Грибовичи. Среди причин пожара на свалке подозревают умышленный поджог. В частности, об этом сразу после трагедии говорил тогдашний руководитель ГСЧС Львовщины Сергей Дмитровский. После трагедии свалку закрыли.

Вследствие трагедии Львов и еще 4 района области не имели куда вывозить мусор, поэтому городские и областные власти подписали с мэрами 19 городов Львовщины меморандум, который предусматривал утилизацию мусора в течение двух лет на полигонах области.

Однако, на деле началась масштабная мусорная блокада.

Пожар завершился трагедией и унес жизни 4 человек.

Кто погиб во время ликвидации

Юрий Рудый – спасатель;

Андрей Вненкевич – спасатель;

Богдан Юнко – спасатель;

Александр Бутин – эколог.