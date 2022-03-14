Городской глава отметил, что с самого начала ввели четкое правило – регистрировать всех, кто приезжает. Об этом он сообщил в интервью изданию "РБК-Украина".

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Если мужчины призывного возраста, то они идут и регистрируются в военкомате. У нас не было каких-то отказов, все работает достаточно качественно. Очень много людей, которые приехали из Киева и других городов, записались в территориальную оборону и сейчас проходят обучение.

– рассказал Андрей Садовый.

В то же время тем, кто не может служить, предлагают работу по специальности на львовских предприятиях. Так как многие производства и предприятия переехали во Львов.

Желающих пойти в армию много

Мэр подчеркнул, что мужчин, которые становятся на военный учет, не сразу отправляют на учебу. Их сначала регистрируют, а затем вызывают поочередно.

Сегодня желающих пойти в армию гораздо больше, чем физическая способность их оформить и подготовить. Это все идет этапами, но все регистрируются, и здесь никаких проблем нет. Сачкующих я не видел,

– добавил мэр Львова.

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