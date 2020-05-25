Садовый сказал, когда во Львове возобновится туристический сезон

Чтобы туристический сезон во Львове возобновился, то в Украине прежде всего должно заработать движение междугородного транспорта. Однако Андрей Садовый уверяет, что город уже готов к этому.

Такое мнение он озвучил в эфире 24 канала и пояснил: "Готовность (к туристическому сезону – 24 канал) у нас есть, но дай Бог, чтобы ситуация улучшилась во всем государстве, ибо невозможно побороть коронавирус в одном городе".

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По его словам, город должен быть прежде всего безопасным, поэтому во Львове не возможно даже выпить кофе в заведении пока вам не измерят температуру и продезинфицируют место.

Безопасный город Львов готов принимать гостей, когда это уже будет возможно в нашей стране, ведь надо восстановить движение междугородного сообщения, чтобы поезда и самолеты могли курсировать, потому что на собственной машине не много людей может приехать,

– отметил мэр Львова.

Он также добавил, что транспорт в городе также функционирует, но в режиме спецперевозок.

"Больше всего вопросов было по транспорту, чтобы он работал в полном объеме, мы добавили достаточное количество машин, но формально общественный транспорт не работает в Львове, но спецперевозки осуществляются, мы не требуем каких-то пропусков, потому что если человек едет в троллейбусе или маршрутке, то значит ему нужно", – сказал Андрей Садовый.

Карантин в Украине: что известно

Карантин в Украине продлится еще минимум до 22 июня. Ранее правительство опубликовало соответствующее постановление, которое предусматривает 5 этапов выхода из карантина.

С 22 мая уже начался второй этап ослабления карантинных ограничений. Однако некоторые области смогли ослабить ограничения только с 25 мая.

В Министерстве здравоохранения в целом выделили три условия, при соблюдении которых может происходить ослабление карантина по заболеваемости; заполненности коек в больницах; количества тестирований.

Коронавирус во Львове: основное

По состоянию на 25 мая на Львовщине зафиксировали 1 360 случаев заражения коронавирусом. От недуга умерли 36 человек, выздороветь удалось 287.

С 22 мая на большинстве территорий Украины карантин ослабили. Однако Львовская область стала одной из тех, где ограничения не смягчили из-за эпидемиологической ситуации.



5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала