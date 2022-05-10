Садовый выступил на Бизнес-форуме ЕБРР-2022: рассказал о лечении пострадавших в результате войны

Мэр города Львова Андрей Садовый сегодня выступил на бизнес-форуме ЕБРР-2022 "Ответ на вызовы в турбулентном мире". Там он рассказал о гражданах Украины, которые в результате вражеских ракетных ударов получили тяжелые увечья и нуждаются в высококачественной медицинской помощи и впоследствии реабилитации.

В частности, Садовый представил проект будущего реабилитационного центра, который планируют построить во Львове. Целью проекта является обеспечить возможность получить лечение тех, кто в этом нуждается.

Читайте также Садовый призвал Европарламент присоединиться к строительству реабилитационного центра во Львове

По словам городского головы, за 76 дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины более 2 миллионов временно перемещенных лиц перешли через Львов. Еще более 200 тысяч человек сейчас живут во Львове.

Власти Львовщины перестроили для нужд беженцев 500 муниципальных учреждений – школы, театры, библиотека, спортивные залы.

В частности, Андрей Садовый упомянул о строительстве временных мобильных домов. Они позволят приютить украинцев, прибывших во Львов в поисках убежища от бомбардировок и ракетных обстрелов. Он сообщил, что уже открыли 2 модульных городка и на очереди еще два таких.

Хотя и сам Львов неоднократно был обстрелян российскими ракетами, убитых и раненых гражданских, убытки в критической инфраструктуре города. Сейчас я нахожусь в помещении нашей крупнейшей городской больницы, куда только что привезли новых раненых с востока Украины. В общей сложности во Львове мы приняли уже более 1 000 раненых женщин, детей и старших лиц,

– рассказал Андрей Садовый.

Во время выступления на Бизнес-форуме ЕБРР-2022 городской голова Львова показал фотографию семьи, с которой лично общался.

"Этот 11-летний мальчик занимается своей матерью, которая потеряла ногу, и сестрицей, потерявшей две ноги, во время российского ракетного удара по вокзалу в Краматорске Донецкой области. Таких, как они, сегодня во Львове сотни", – подчеркнул Садовый.

По его словам, в результате войны десятки тысяч украинцев будут нуждаться в протезировании и разных типах реабилитации. Главной целью Львовского городского совета есть выстроить во Львове мощный реабилитационный центр вместе с Министерством здравоохранения. Все делается для того, чтобы помочь гражданам Украины получить право продолжать жить полноценной жизнью.

"Нам нужно позаботиться, где они будут жить, лечиться, работать", – заметил Андрей Садовый.

Обратите внимание, что сейчас в Марокко проходит первый за 3 года личный форум Европейского банка реконструкции и развития под темой "Ответ на вызовы в турбулентном мире".

Продолжительность форума – с 10 по 12 мая.

Главная тема – война России против Украины и как ЕБРР может лучше поддержать Украину и другие страны, которые имеют дело с наплывом миллионов беженцев.

Вас это может заинтересовать – Си Цзиньпин отметил цельность Украины: смотрите видео