Садовый, Гриценко, Шевченко, Бондарь, Тимошенко и Зеленский подписали Меморандум о выборах

Кандидаты в президенты Украины Андрей Садовый, Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Александр Шевченко, Виктор Бондарь и Владимир Зеленский подписали Меморандум за честные выборы и о совместном противодействии фальсификациям на призыв общественных организаций.

Пятеро кандидатов подписали Меморандум в эфире телеканала "1+1". Впоследствии к ним присоединился еще Владимир Зеленский.

Читайте также: Выборы-2019 являются самыми опасными за 27 лет, – эксперт назвал причины

Этот документ содержит ряд обязательств со стороны кандидатов по удержанию от фальсификации результатов выборов.

Мы, кандидаты в президенты Украины, осознавая, что основой демократического общества являются свободные демократические выборы, понимая важность обеспечить демократический путь развития Украины, объединяем наши усилия для противодействия фальсификации выборов и защиты свободного и честного волеизъявления граждан Украины. Сегодня честность и прозрачность выборов снова под угрозой. Многочисленные факты свидетельствуют о том, что власть готовится к масштабной фальсификации результатов выборов. Такие попытки фальсифицировать выборы уничтожают будущее наших детей,

– говорится в документе.

Из-за фальсификации результатов выборов Украине грозит хаос, потеря субъективности, потеря демократического пути развития и европейского вектора интеграции.

Инициатива "За честные выборы" должна защитить право украинцев на честные выборы и, как следствие, защитить демократический путь развития Украины.

Кроме того, кандидаты в президенты, которые подписали Меморандум, призвали других кандидатов, политиков, общественных лидеров, волонтеров и простых украинцев присоединиться к этой инициативе.

"Мы также призываем каждого гражданина Украины не дать втянуть себя в процесс фальсификации выборов и сообщать о всех фактах и попытках фальсификаций в координационный совет, который в ближайшие дни будет создан нашими политическими силами. Мы также обращаемся к нашим международным партнерам с призывом помочь защитить свободный выбор украинского народа", – отмечается в тексте.



Президентские выборы 2019: главные даты

Что известно о президентских выборах 2019 года? В Центральную избирательную комиссию 91 человек подал документы для участия в президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года. ЦИК уже зарегистрировала 42 из них, и еще 47 лицам отказала.