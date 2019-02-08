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      Садовый, Гриценко, Шевченко, Бондарь, Тимошенко и Зеленский подписали Меморандум о выборах

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      Садовый, Гриценко, Шевченко, Бондарь, Тимошенко, Зеленский подписали Меморандум за честные выборы
      Садовый, Гриценко, Шевченко, Бондарь, Тимошенко, Зеленский подписали Меморандум за честные выборы / Коллаж 24 канала

      Кандидаты в президенты Украины Андрей Садовый, Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Александр Шевченко, Виктор Бондарь и Владимир Зеленский подписали Меморандум за честные выборы и о совместном противодействии фальсификациям на призыв общественных организаций.

      Пятеро кандидатов подписали Меморандум в эфире телеканала "1+1". Впоследствии к ним присоединился еще Владимир Зеленский.

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      Этот документ содержит ряд обязательств со стороны кандидатов по удержанию от фальсификации результатов выборов.

      Мы, кандидаты в президенты Украины, осознавая, что основой демократического общества являются свободные демократические выборы, понимая важность обеспечить демократический путь развития Украины, объединяем наши усилия для противодействия фальсификации выборов и защиты свободного и честного волеизъявления граждан Украины. Сегодня честность и прозрачность выборов снова под угрозой. Многочисленные факты свидетельствуют о том, что власть готовится к масштабной фальсификации результатов выборов. Такие попытки фальсифицировать выборы уничтожают будущее наших детей,
      – говорится в документе.

      Из-за фальсификации результатов выборов Украине грозит хаос, потеря субъективности, потеря демократического пути развития и европейского вектора интеграции.

      Инициатива "За честные выборы" должна защитить право украинцев на честные выборы и, как следствие, защитить демократический путь развития Украины.

      Кроме того, кандидаты в президенты, которые подписали Меморандум, призвали других кандидатов, политиков, общественных лидеров, волонтеров и простых украинцев присоединиться к этой инициативе.

      "Мы также призываем каждого гражданина Украины не дать втянуть себя в процесс фальсификации выборов и сообщать о всех фактах и попытках фальсификаций в координационный совет, который в ближайшие дни будет создан нашими политическими силами. Мы также обращаемся к нашим международным партнерам с призывом помочь защитить свободный выбор украинского народа", – отмечается в тексте.


      Президентские выборы 2019: главные даты

      Что известно о президентских выборах 2019 года? В Центральную избирательную комиссию 91 человек подал документы для участия в президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года. ЦИК уже зарегистрировала 42 из них, и еще 47 лицам отказала.

      blog_ava
      Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Шевченко Александр Леонидович Анатолий Гриценко Юлия Тимошенко Андрей Садовой Выборы Президента 2019 Новости политики
      Источник: 24 Канал
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