Садовый и "Самопомич" совместно с предпринимателями будут работать над экономическим развитием

Украинский Совет Бизнеса, в состав которого входят 70 бизнес-ассоциаций, и политическая партия "Объединение "САМОПОМИЧ" подписали экономический меморандум, в котором сформулировали и согласовали шаги для улучшения бизнес-среды в Украине и толчка для развития экономики.

"Мы все хотим жить в нормальной стране. А так будет тогда, когда власть будет работать для людей, которые создают рабочие места и платят налоги", – сказал во время подписания меморандума лидер "Самопомочи", кандидат на пост президента Украины Андрей Садовый.

"Я призываю украинских предпринимателей идти во власть – в этом году будут парламентские выборы, потом – выборы в органы местного самоуправления. Первый такой толчок мы сделали в 2014 году, когда "Самопомич" привела в парламент честных и принципиальных депутатов, часть из которых ранее работала в бизнесе. Но все же большинство из тех, кто сейчас на высоких должностях, никогда не будут работать в интересах людей. Потому что для них власть – это не служение, а источник сверхприбылей. Пора это менять", – подчеркнул Садовый.

Добавим, меморандум между УРБ и "Самопомич" предусматривает принятие реформ, которые существенно улучшат инвестиционный климат, будут стимулировать бизнес выходить из тени и исключат коррупцию. В частности, это:

– либерализация налогового законодательства – переход к налогу на выведенный капитал;

– создание сильной таможенной администрации европейского образца, отдельной от ГФС;

– ликвидация налоговой милиции и экономических подразделений в силовых структурах, чтобы предотвратить давление на бизнес;

– создание при этом единого аналитического органа финансовых расследований;

– улучшение инфраструктуры – от развития транзитных коридоров и логистических хабов до строительства портов и аэропортов;

– эффективная приватизация государственных предприятий, кроме объектов критической инфраструктуры;

– цифровизация экономики и базовых сфер жизнедеятельности, прежде всего образования и медицины.

Все эти меры предусмотрены для внедрения в программе кандидата в президенты Украины Андрея Садового.