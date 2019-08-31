Садовый ко Дню авиации предложил модель для объединения страны

Городской голова Львова Андрей Садовый в своем Facebook написал, что хотел бы видеть "такое же количество авиарейсов из Львова по Украине, как имеем по миру".

И для реализации этого глава Львова предложил четырехглавую модель для объединения страны.

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Садовый разместил две инфографики. На одной из них изображено, какие авиапутями напрямую соединен Львов со странами Европы, Азии и Африки.



Авиарейсы из Львова: от Лондона до Баку и от Копенгагена до Хургады

А на другой – модель авиасообщения в Украине на базе четырех хабов: Львова, Киева, Харькова и Одессы.



Четырехглавая модель авиационного объединения Украины от Андрея Садового

Заметим, что из 50 аэропортов, которые соединяли Украину с миром в 1991 году, по состоянию на 2018 год осталось 20. Причем две трети из них нуждаются в реконструкции и переоснащении. Правительство обещало до 2030 года восстановить инфраструктуру с не менее 50 аэропортами.