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      Садовый назвал три вещи, которые изменятся в стране в результате его президентства

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      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / 24 канал

      Возвращение эмигрантов в Украину, рост иностранных инвестиций и установление верховенства права – таким должен быть результат работы следующего Президента.

      Об этом лидер "Объединения "Самопомич", будущий кандидат на пост Президента Украины Андрей Садовый заявил в откровенной беседе с молодежью во время форума в Киеве.

      Для меня знаком успешной работы является то, что люди начнут возвращаться из-за границы в Украину. Инвесторы начнут вкладывать сюда средства, и это будут деньги не только наших заробитчан. И что самое важное – появится мощный импульс для становления верховенства права, который наконец изменит действующую еще советскую правовую систему,
      – отметил Садовый.

      По его мнению, за 27 лет в Украине фактически не изменилась правовая система. В то же время в Казахстане появилась мощная судебная система, где на заседание прилетают профессиональные и независимые судьи из Лондона.

      "Мы имеем своих прекрасных судей, которые сейчас работают в США, Канаде или Австралии. Их нужно поощрить вернуться в Украину. Так у людей появится вера в свою страну", – добавил Садовый.

      Теги: Новости Украины Самопомич Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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