Садовый назвал три вещи, которые изменятся в стране в результате его президентства

Возвращение эмигрантов в Украину, рост иностранных инвестиций и установление верховенства права – таким должен быть результат работы следующего Президента.

Об этом лидер "Объединения "Самопомич", будущий кандидат на пост Президента Украины Андрей Садовый заявил в откровенной беседе с молодежью во время форума в Киеве.

Для меня знаком успешной работы является то, что люди начнут возвращаться из-за границы в Украину. Инвесторы начнут вкладывать сюда средства, и это будут деньги не только наших заробитчан. И что самое важное – появится мощный импульс для становления верховенства права, который наконец изменит действующую еще советскую правовую систему,

– отметил Садовый.

По его мнению, за 27 лет в Украине фактически не изменилась правовая система. В то же время в Казахстане появилась мощная судебная система, где на заседание прилетают профессиональные и независимые судьи из Лондона.

"Мы имеем своих прекрасных судей, которые сейчас работают в США, Канаде или Австралии. Их нужно поощрить вернуться в Украину. Так у людей появится вера в свою страну", – добавил Садовый.