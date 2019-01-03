Садовый о борьбе с коррупцией, кадровых назначениях и объединении с Гриценко

О том, как бороться с коррупцией, кого назначить на ключевые посты в стране – в прямом эфире 24 канала рассказал городской глава Львова и лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый.

О политической карьере во Львове

– Очень ответственно 13 лет работать мэром, меня выбирали три раза мэром. Для человека, родившегося во Львове, ничего приятнее быть не может. Но я отдал себя городу и хочу отдать себя стране.

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Об объединении с другими кандидатами

– Мы с Анатолием Гриценко, с "Демократическим Альянсом", с "Силой людей", со Святославом Вакарчуком будем делать все возможное, чтобы создать крупное объединение на парламентских выборах. Нам нужна победа и большинство. Президент должен опираться на демократический парламент, поскольку именно он формирует правительство. Поэтому объединение в парламенте будет однозначно.

О кадровых назначениях

– Необходимы моральные и честные люди. Поэтому "Самопомич" имеет большой ресурс среди нынешних депутатов Верховной Рады на должности министров. Олег Березюк, Егор Соболев, автор всего антикоррупционного законодательства. Это Иван Мирошниченко, это Татьяна Острикова. Медицина – Ирина Сысоенко. На каждое направление есть специалисты.

О борьбе с коррупцией

– Каждый судья или чиновник должен доказать, он легально заработал то или иное имущество. Если он этого не может сделать, то это имущество можно конфисковать. Мы предлагаем 25% средств, которые будут конфискованы, тратить на образование, медицину и на все, что нужно людям, чтобы для них было выгодно бороться с коррупцией.

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О внутренних изменениях в Украине

– Я хочу, чтобы украинский паспорт уважали во всем мире, чтобы мы, имея собственный потенциал и классных людей, были крутым и сильным государством, а не самой бедной и самой коррумпированной страной Европы.