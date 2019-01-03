23:39
3 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лекарства для Путина. Двуликий Брыль-Янус российской журналистики
      Вєсті Кремля
      16:42, сегодня
      Вести.UA. Жир: Возвращение джедаев или Пророчество о Насирове. Савченко и "золотое руно"
      Вєсті.UA
      18:39, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Программы Актуальное интервью
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Садовый о борьбе с коррупцией, кадровых назначениях и объединении с Гриценко

      Актуальное интервью 92 Читати новину українською

      О том, как бороться с коррупцией, кого назначить на ключевые посты в стране – в прямом эфире 24 канала рассказал городской глава Львова и лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый.

      О политической карьере во Львове

      – Очень ответственно 13 лет работать мэром, меня выбирали три раза мэром. Для человека, родившегося во Львове, ничего приятнее быть не может. Но я отдал себя городу и хочу отдать себя стране.

      Читайте также: Садовый рассказал, где возьмет деньги на развитие образования и зарплаты учителям

      Об объединении с другими кандидатами

      – Мы с Анатолием Гриценко, с "Демократическим Альянсом", с "Силой людей", со Святославом Вакарчуком будем делать все возможное, чтобы создать крупное объединение на парламентских выборах. Нам нужна победа и большинство. Президент должен опираться на демократический парламент, поскольку именно он формирует правительство. Поэтому объединение в парламенте будет однозначно.

      О кадровых назначениях

      – Необходимы моральные и честные люди. Поэтому "Самопомич" имеет большой ресурс среди нынешних депутатов Верховной Рады на должности министров. Олег Березюк, Егор Соболев, автор всего антикоррупционного законодательства. Это Иван Мирошниченко, это Татьяна Острикова. Медицина – Ирина Сысоенко. На каждое направление есть специалисты.

      О борьбе с коррупцией

      – Каждый судья или чиновник должен доказать, он легально заработал то или иное имущество. Если он этого не может сделать, то это имущество можно конфисковать. Мы предлагаем 25% средств, которые будут конфискованы, тратить на образование, медицину и на все, что нужно людям, чтобы для них было выгодно бороться с коррупцией.

      Читайте также: Андрей Садовый – угроза олигархата номер один в Украине, – Семенуха

      О внутренних изменениях в Украине

      – Я хочу, чтобы украинский паспорт уважали во всем мире, чтобы мы, имея собственный потенциал и классных людей, были крутым и сильным государством, а не самой бедной и самой коррумпированной страной Европы.

      Теги: Выборы Президента 2019 Андрей Садовой Самопомич Новости Львова
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 3 января: Садовый идет в президенты, убийство в центре Киева, Украину заснежило
      сегодня , 22:35 Главные новости 3 января: Садовый идет в президенты, убийство в центре Киева, Украину заснежило
      228
      "Милі" сваряться, або Як Україні реагувати на контакти Росії і Білорусі
      сегодня , 22:00 "Милі" сваряться, або Як Україні реагувати на контакти Росії і Білорусі
      Наталя Ромашова 681
      Самые лучшие смартфоны декабря – рейтинг Техно 24
      сегодня , 21:02 Самые лучшие смартфоны декабря – рейтинг Техно 24
      175
      Трансферы украинских клубов 2019 года
      сегодня , 20:30 Трансферы украинских клубов 2019 года
      159
      Взрыв в Магнитогорске: что известно и причины обвала многоэтажки
      сегодня , 20:10 Взрыв в Магнитогорске: что известно и причины обвала многоэтажки
      Світлана Попова 810
      Украинская армия сможет захватить всю Россию, — Саакашвили
       7 февраля 2015 , 00:49 1
      Наступление точно произойдет, — военный эксперт
       14 августа 2015 , 16:34
      В топ-100 вошли рестораны Крыма и Донецка, — редактор "Новое время"
       1 мая 2015 , 01:02
      Шокин не пиарится, мы на пороге громких коррупционных скандалов, — аналитик
       10 апреля 2015 , 20:36
      СНБО превратили в шкаф с нафталином, куда "прятали" чиновников, — эксперт
       16 декабря 2014 , 23:41
      Какие возможности упустил парламент в 2018 году: ответ эксперта
       21 декабря 2018 , 19:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук