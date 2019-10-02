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      Садовый о формуле Штайнмайера: изменения в Конституцию только через референдум

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      Садовый прокомментировал подписание формулы Штайнмайера
      Садовый прокомментировал подписание формулы Штайнмайера / 24 канал

      Мэр Львова Андрей Садовый считает, что фундаментальные изменения в Конституции не могут гарантироваться одной подписью 2 президента Украины Кучмы.

      Садовый у себя в фейсбуке написал, что понимает желание президента Зеленского закончить войну.

      Важно: Формула Штайнмайера: что именно подписал Кучма – документ

      Мэр Львова также понимает и поддерживает желание президента заниматься модернизацией страны, государством в смартфоне, привлечением инвестиций.

      Страна в состоянии войны с частью оккупированных территорий всегда будет иметь другие приоритеты, чем развитие и модернизация,
      – подчеркнул Садовый.

      Он добавил, что потеря суверенитета и риск "переноса стрельбы с линии фронта на улицы Одессы, Харькова, Киева" может стать не меньшим препятствием на пути амбициозных планов.

      Садовый напомнил, что во время выборов Владимир Зеленский много говорил о народовластии и референдумах.

      Вот и наилучшее время спросить граждан страны, а особенно тех, кто прошел эту войну, их мнение. Изменения в Конституцию только через референдум! Готовы ли украинцы заплатить “особым статусом Донбасса" за компромисс с врагом?
      – написал Садовый.

      1 октября Украина подписала формулу Штайнмайера во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. В России и Германии уже одобрили согласование документа. Тем временем в городах Украины ночью состоялись акции протеста с лозунгом "Нет капитуляции". Митингующие считают согласование текста формулы Штайнмайера уступками перед Россией. Акции были в Киеве, Львове, Харькове и Мариуполе.

      Обратите внимание: Зеленский не будет решать судьбу Донбасса – оккупанты отреагировали на формулу Штайнмайера

      Что такое формула Штайнмайера? Леонид Кучма 1 октября подписал формулу Штайнмайера. Владимир Зеленский описал суть документа так:

      – На постоянной основе начинает действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный в обществе как закон об особом статусе Донбасса.

      Это происходит при условии, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

      Президент заявил, что есть условие: чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Формула Штайнмайера Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Андрей Садовой Новости Львова
      Источник: 24 канал
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