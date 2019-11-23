Садовый о подозрении САП: нам нечего скрывать или придумывать – видео

Городской голова Львова Андрей Садовый прокомментировал выдвинутое прокурорами САП подозрение, а также извинился перед компанией CTP из-за вовлечения в скандал.

По его словам, CTP является одним из крупнейших инвесторов. Компания построила 97 индустриальных парков в семи странах центральной и восточной Европе. Около 500 компаний сотрудничают с компанией.

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В сообщении о подозрении говорится, что земля, предоставленная компании, не принадлежит общине города.

В то же время, Андрей Садовый показал решение апелляционного административного суда. Согласно документу, 27 марта 2019 года суд принял окончательное решение: эта земля была и остается собственностью общины Львова. По его словам, мэрия имела право сдавать ее в аренду и продавать. Также мэр Львова обнародовал меморандум между Львовским городским советом и Рясне-Руським сельским советом о добрососедских отношениях. Он утверждает, что все было в рамках действующего законодательства и призвал работников САП уважать законы Украины.

Относительно обвинения в занижении цены, Садовый ответил, что согласно инвестиционному конкурсу, компания CTP получила право арендовать земельный участок, а также заключила соответствующее соглашение. После этого воспользовалась своим правом выкупить землю.

Мэр Львова подчеркнул, что КГГА не имеет права оценивать стоимость земли. Это осуществляет сертифицированная компания. В этом случае, это сделал "Центр рыночных исследований". Согласно оценке, компания CTP заплатила в бюджет города более 52 миллиона гривен. Садовый убеждает, что такая цена является среднеевропейской – как в Польше, Чехии или Словакии.

В пример он приводит город Кошице, который продал землю инвестору за 1,5 доллара за квадратный метр, где цена была в разы больше. По его словам, во многих городах Европы землю отдают бесплатно, поскольку важным является создание рабочих мест, производство и налоги, поступающие в бюджеты.

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Садовый сказал, что в САП должны были бы об этом знать.

Кстати, уже прошло более 3,5 года. Они платят земельный налог. А ничего на этой земле делать не могут из-за претензий и обвинений. Это ничего хорошего не делает для Украины,

– отметил мэр Львова.

Он также обнародовал видеоролик с презентации индустриального парка, который должен был работать уже два года. По словам Садового, в год в бюджет должно поступить свыше 147 миллионов гривен налогов. Эти деньги не были получены, не говоря о 3 тысячах рабочих мест.

Садовый надеется, что суд поставит точку в этом вопросе, а правоохранители извинятся перед компанией после подобных издевательств.

Смотрите видео, как Андрей Садовый комментирует подозрение САП:

Что известно о деле САП против Садового?

Прокуратура утверждает, что в ходе расследования установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что более 23,49 гектара земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского городского совета в нарушение требований действующего законодательства без аукциона по заниженной стоимости, как земли промышленности.

Мэр Львова пояснил, что ООО "Ситипарк Львов" (филиал компании "СТР") перед покупкой участка получило его в аренду. Позже компания воспользовалась правом, предусмотренным статьей 128 ЗКУ, которая позволяет обратиться юридическим лицам, заинтересованным в приобретении земельных участков в собственность, подав заявление (ходатайство) в соответствующий орган исполнительной власти или сельский, поселковый, городской совет или государственный орган приватизации.

Что касается стоимости земли, то экспертную денежную оценку земельного участка в промышленной зоне "Рясное-2" осуществило частное предприятие "Центр рыночных исследований", которое действует на основании лицензии Государственного комитета Украины по земельным ресурсам. Ведь Львовский городской совет, согласно законодательству, не осуществляет оценку стоимости земли и не вмешивается в работу независимых оценщиков.