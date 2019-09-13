Садовый объяснил, почему еще рано оценивать работу Зеленского и команды

В Киеве проходит ежегодный международный Форум YES. Тема "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе". Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что власть не может сделать людей счастливыми.

Он добавил: "если власть не будет мешать, то люди сами сделают себя счастливыми".

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"То, что мы видим сегодня в Украине – это вызов для мира, потому что мы имеем реальные шансы многое изменить к лучшему. Я верю в это. Я очень большой оптимист", – отметил мэр Львова, отметив, что речи президента страны, Эстонии, Финляндии были очень мудрыми и дальновидными.

Работу новой власти Андрей Садовый пока не оценивает, потому что еще не закончилась их каденция.

Когда Владимир Зеленский отбудет свой срок президентства, когда правительство, Верховная рада закончит свою каденцию, тогда можно оценивать. А когда мы в процессе ... Сняли неприкосновенность – об этом говорили более 20 лет. Уменьшили количество депутатов - об этом все во время выборов говорили. Фактически, что мне нравится – много идей, которые мы закладывали в программе "Самопомочи", их сегодня реализует Зеленский и партия "Слуга народа". Молодцы, круто,

– сказал Андрей Садовый.

Мэр Львова Андрей Садовый на форуме Yes: смотрите видео

Что известно о форуме YES-2019?16-ая ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) на тему "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе" будет проводиться с 12 по 14 сентября в Киеве. Более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран примут участие в конференции, организованной Ялтинской Европейской Стратегией (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука.