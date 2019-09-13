17:02
13 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Навальный глава наркокартеля. Медведев разбушевался
      Вєсті Кремля
      00:14, сегодня
      Вести.UA: Крепостной Аваков слушается Зеленского. Немногочисленное войско Порошенко
      Вєсті.UA
      19:44, 12 сентября
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Садовый объяснил, почему еще рано оценивать работу Зеленского и команды

      71 Читати новину українською
      Мэр Львова Андрей Садовый
      Мэр Львова Андрей Садовый / 24 канал

      В Киеве проходит ежегодный международный Форум YES. Тема "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе". Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что власть не может сделать людей счастливыми.

       

      Он добавил: "если власть не будет мешать, то люди сами сделают себя счастливыми".

      Читайте также: Новый курорт, парк развлечений и Украинский Голливуд: чем Зеленский заманивает инвесторов в Украину

      "То, что мы видим сегодня в Украине – это вызов для мира, потому что мы имеем реальные шансы многое изменить к лучшему. Я верю в это. Я очень большой оптимист", – отметил мэр Львова, отметив, что речи президента страны, Эстонии, Финляндии были очень мудрыми и дальновидными.

      Работу новой власти Андрей Садовый пока не оценивает, потому что еще не закончилась их каденция.

      Когда Владимир Зеленский отбудет свой срок президентства, когда правительство, Верховная рада закончит свою каденцию, тогда можно оценивать. А когда мы в процессе ... Сняли неприкосновенность – об этом говорили более 20 лет. Уменьшили количество депутатов - об этом все во время выборов говорили. Фактически, что мне нравится – много идей, которые мы закладывали в программе "Самопомочи", их сегодня реализует Зеленский и партия "Слуга народа". Молодцы, круто,
      – сказал Андрей Садовый.

      Мэр Львова Андрей Садовый на форуме Yes: смотрите видео

      Что известно о форуме YES-2019?16-ая ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) на тему "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе" будет проводиться с 12 по 14 сентября в Киеве. Более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран примут участие в конференции, организованной Ялтинской Европейской Стратегией (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука.

      blog_ava
      Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию: подробности
      сегодня
      12933
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Слуга народа Андрей Садовой Новости Львова Верховная Рада
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Нормандский формат – первый большой бой Зеленского за Украину
      сегодня , 17:00 Нормандский формат – первый большой бой Зеленского за Украину
      Андрій Піонтковський 14
      Що задумали Аваков та Коломойський за спиною у Зеленського
      сегодня , 16:30 Що задумали Аваков та Коломойський за спиною у Зеленського
      Сергій Лещенко 184
      Как современные технологии в стирке экономят время и деньги владельца
      12 сентября , 09:30 Как современные технологии в стирке экономят время и деньги владельца
      593
      Росія перетворила Донбас на випробувальний полігон
      сегодня , 15:00 Росія перетворила Донбас на випробувальний полігон
      Дмитро Снєгирьов 847
      Кто отпугивает иностранных инвесторов в Украине
      сегодня , 13:30 Кто отпугивает иностранных инвесторов в Украине
      Сергій Фурса 462
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук