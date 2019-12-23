Садовый объявил конкурс на самую креативную елку: победителя ждет интересный приз

Городской голова Львова Андрей Садовый объявил конкурс креативных елок. Для участия в нем он пригласил всех желающих. В то же время победителю Андрей Садовый пообещал замечательный приз. Заметим, что этой акцией городской голова готовит львовян к Году культуры, которым объявили 2020 год.

Соответствующее видео Садовый опубликовал в своем фейсбуке. В ролике львовский мэр предложил желающим креатива опубликовать в сети фото нестандартных елок.

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По его словам, победит та фотография елки, которая наберет больше всего предпочтений. А ее владелец получит в подарок годовой абонемент на двоих на все мероприятия, которые пройдут во Львовском органном зале.

В то же время Андрей Садовый продемонстрировал елку из книг.

А у вас есть елка? Потому что наша елка в Ратуше особенная в этом году – это елка из книг. Потому что следующий, 2020 год – это год культуры во Львове. Но мы говорим не только о культуре в искусстве, мы говорим о культуре в общественной жизни, в политике, в экономике, в транспорте. Мне было бы очень интересно увидеть, какие же ваши креативные елки? Делайте селфи со своей елкой и присылайте в комментарии,

– отметил Андрей Садовый.