00:12
24 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кадыров ушел в UFC. Россия – для грустных
      Вєсті Кремля
      23:26, 23 декабря
      Вести.UA: Спонсорская помощь "Слугам народа". Новые перлы от Тищенко
      Вєсті.UA
      22:04, 23 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

      Садовый объявил конкурс на самую креативную елку: победителя ждет интересный приз

      6 Читати новину українською
      Андрей Садовый

      Городской голова Львова Андрей Садовый объявил конкурс креативных елок. Для участия в нем он пригласил всех желающих. В то же время победителю Андрей Садовый пообещал замечательный приз. Заметим, что этой акцией городской голова готовит львовян к Году культуры, которым объявили 2020 год.

      Соответствующее видео Садовый опубликовал в своем фейсбуке. В ролике львовский мэр предложил желающим креатива опубликовать в сети фото нестандартных елок.

      Обратите внимание! Как выглядела главная елка Украины в разные годы независимости

      По его словам, победит та фотография елки, которая наберет больше всего предпочтений. А ее владелец получит в подарок годовой абонемент на двоих на все мероприятия, которые пройдут во Львовском органном зале.

      В то же время Андрей Садовый продемонстрировал елку из книг.

      А у вас есть елка? Потому что наша елка в Ратуше особенная в этом году это елка из книг. Потому что следующий, 2020 год – это год культуры во Львове. Но мы говорим не только о культуре в искусстве, мы говорим о культуре в общественной жизни, в политике, в экономике, в транспорте. Мне было бы очень интересно увидеть, какие же ваши креативные елки? Делайте селфи со своей елкой и присылайте в комментарии,
      – отметил Андрей Садовый.

       

      От курения вейпа умерли 54 человека в США, 1 в Бельгии и 2 в Великобритании
      23 декабря
      14895
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Новогодние праздники Новости Львова Андрей Садовой
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 23 декабря
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      23 декабря , 22:21 Главные новости 23 декабря: Обмен пленными согласовали, Антоненко остается под стражей
      Северин Трач 107
      23 декабря , 22:00 Почему Путина ждет такая же участь как и Гитлера
      Ель Мюрид 627
      23 декабря , 19:00 Аллергия на коже: почему возникает, как выглядит и чем лечить
      141
      23 декабря , 21:00 Сборная по волейболу и несгибаемый Деревянченко: кто больше всего поразил в 2019 году
      Михайло Гема 44
      23 декабря , 20:41 Тимошенко с хот-догом и угрозы Кивы: самые забавные курьезы года в одном видео
      Світлана Попова 353
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук