Садовый обнародовал сделку, которую предлагал Порошенко для снятия мусорной блокады Львова

Городской голова Львова и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый обнародовал текст тайного соглашения, которое ему предлагал подписать президент Петр Порошенко в 2016 году во время "мусорной блокады города.

Садовый заявил, что после начала мусорной блокады, его пригласили в Администрацию президента и предложили подписать соглашение, которое решит мусорную блокаду.

"Если бы мы подписали это соглашение, то "Самопомич" бы прекратила свое существование и фракция в парламенте должна работать совсем в другом ракурсе, как бы это было выгодно БПП и тем людям, которые на это все влияют", – сказал Садовый на брифинге под Администрацией президента.

В обнародованном тексте соглашения не упоминаются никакие фамилии или названия, но из контекста понятно, что речь идет о Петре Порошенко ("Сторона 1"), партии БПП "Солидарность" ("Партия Стороны 1") и про Андрея Садового ("Сторона 2").

"1. Сторона 2 не осуществляет каких-либо действий, высказываний, имеющих негативный характер в отношении Стороны 1, Партии Строны 1 и не поддерживает в таких действиях другие силы.

2. Сторона 2 публично поддерживает Сторону 1.

[…]

4. ...Сторона 2 обеспечивает результативное голосование за законопроекты указанные Стороной 1 не менее чем 26 депутатами Стороны 2.

[…]

6. Сторона 1 обеспечивает поддержку в решении утилизации ТБО во Львове и всячески способствует в вопросе обустройства нового полигона и вопросов связанных с этим".



Текст соглашения, которое, по словам Садового гарантировало снятие мусорной блокады со Львова в 2016 году

"Почему делаю это (обнародую соглашение, – ред.) сейчас? К сожалению, Администрация президента запустила новый виток противостояния. На этот раз представитель президента на Львовщине официально объявил, что сделает все возможное, чтобы заблокировать строительство мусороперерабатывающего завода. А это, напомню, международный проект, где задействованы средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), подписаны международные соглашения и состоялся первый этап тендера на выбор подрядчика при участии ведущих компаний мира", – написал Андрей Садовый на своей странице в Facebook.