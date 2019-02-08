14:04
8 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кривое зеркало Путина. Медведев взялся за таблицу Менделеева
      Вєсті Кремля
      22:01, 7 февраля
      Вести.UA: Что же сказала Луценко. Конфета для Януковича
      Вєсті.UA
      19:45, 7 февраля
      Тайный мир игорного бизнеса: как работают и маскируются нелегальные заведения в Украине
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы
      Згадати все
      21:40, 6 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Садовый обнародовал сделку, которую предлагал Порошенко для снятия мусорной блокады Львова

      104 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / 24 Канал

      Городской голова Львова и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый обнародовал текст тайного соглашения, которое ему предлагал подписать президент Петр Порошенко в 2016 году во время "мусорной блокады города.

      Садовый заявил, что после начала мусорной блокады, его пригласили в Администрацию президента и предложили подписать соглашение, которое решит мусорную блокаду.

      "Если бы мы подписали это соглашение, то "Самопомич" бы прекратила свое существование и фракция в парламенте должна работать совсем в другом ракурсе, как бы это было выгодно БПП и тем людям, которые на это все влияют", – сказал Садовый на брифинге под Администрацией президента.

      В обнародованном тексте соглашения не упоминаются никакие фамилии или названия, но из контекста понятно, что речь идет о Петре Порошенко ("Сторона 1"), партии БПП "Солидарность" ("Партия Стороны 1") и про Андрея Садового ("Сторона 2").

      "1. Сторона 2 не осуществляет каких-либо действий, высказываний, имеющих негативный характер в отношении Стороны 1, Партии Строны 1 и не поддерживает в таких действиях другие силы.

      2. Сторона 2 публично поддерживает Сторону 1.

      […]

      4. ...Сторона 2 обеспечивает результативное голосование за законопроекты указанные Стороной 1 не менее чем 26 депутатами Стороны 2.

      […]

      6. Сторона 1 обеспечивает поддержку в решении утилизации ТБО во Львове и всячески способствует в вопросе обустройства нового полигона и вопросов связанных с этим".


      Текст соглашения, которое, по словам Садового гарантировало снятие мусорной блокады со Львова в 2016 году

      "Почему делаю это (обнародую соглашение, – ред.) сейчас? К сожалению, Администрация президента запустила новый виток противостояния. На этот раз представитель президента на Львовщине официально объявил, что сделает все возможное, чтобы заблокировать строительство мусороперерабатывающего завода. А это, напомню, международный проект, где задействованы средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), подписаны международные соглашения и состоялся первый этап тендера на выбор подрядчика при участии ведущих компаний мира", – написал Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

       

       

      blog_ava
      Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
      сегодня
      1671
      Теги: Новости Львова Мусорная блокада Львова Андрей Садовой Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Україна на грані дефолту: як нам врятуватися і чого хоче МВФ
      сегодня , 12:00 Україна на грані дефолту: як нам врятуватися і чого хоче МВФ
      Дмитро Снєгирьов 1673
      Какие будут тарифы на коммуналку: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 10:39 Какие будут тарифы на коммуналку: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 818
      "Круты 1918": сюжет и трейлер исторического фильма
      сегодня , 09:40 "Круты 1918": сюжет и трейлер исторического фильма
      243
      Если бы не было Украины, ее надо было бы придумать
      сегодня , 08:41 Если бы не было Украины, ее надо было бы придумать
      Блог Соцмережі 1179
      Курс на ЄС і НАТО – пафосний передвиборчий хід Порошенка
      7 февраля , 22:00 Курс на ЄС і НАТО – пафосний передвиборчий хід Порошенка
      Артем Овдієнко 646
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      На праздники дополнительные поезда пустят в Карпаты и Крым
       5 декабря 2011 , 11:54 2
      Выборы в Затоке под угрозой срыва
       25 октября 2015 , 10:54
      Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отпускает Бельгию в отрыв и ставит под угрозу даже 9 место
       9 ноября 2018 , 20:00
      Зинченко спас Манчестер Сити, Зозуля попал в очередной скандал, а Коноплянка "зажег" в Германии
       24 декабря 2018 , 14:21
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук