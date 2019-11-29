Садовый ответил, планирует ли возглавить Львов в четвертый раз

До начала предвыборной кампании на местных выборах действующий мэр Львова Андрей Садовый говорить о, собственно, выборах принципиально не хочет. А вот когда кампания начнется – объявит свою окончательную позицию.

О том, будет ли баллотироваться Андрей Садовый четвертый раз на должность городского головы Львова, сам Садовый говорил в интервью "Левому берегу".

Напомним, в октябре Садовый говорил, что думает о досрочных местных выборах

По его словам, он пообещал себе, что до начала избирательной кампании не будет говорить о выборах принципиально.

Я – действующий городской голова. И от того, что я скажу, зависит тот или иной сценарий,

– пояснил Садовый.

Журналисты уточнили, не связано нежелание говорить на эту тему с возможным влиянием откровенных слов на ослабление или укрепление оппонентов.

"Я просто хочу больше времени тратить на работу, а не влезать в эту мышиную возню", – ответил Садовый.

И добавил: "В принципе, баллотироваться я не собираюсь, о чем говорил раньше. Но окончательную мою позицию вы услышите, когда будут объявлены выборы. Пока мы не знаем, когда они будут".

Заметим, что плановые местные выборы должны состояться осенью 2020, но в "Слуге народа" все чаще говорят, что страна будет готова к таким выборам уже весной.