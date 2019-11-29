05:01
29 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕЛО САДОВОГО ЕЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:42, 28 ноября
      Вєсті.UA
      19:06, 28 ноября
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДЕЛО САДОВОГО ЕЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Садовый ответил, планирует ли возглавить Львов в четвертый раз

      1 Читати новину українською
      Андрей Садовый, мэр Львова / 24 канал

      До начала предвыборной кампании на местных выборах действующий мэр Львова Андрей Садовый говорить о, собственно, выборах принципиально не хочет. А вот когда кампания начнется – объявит свою окончательную позицию.

      О том, будет ли баллотироваться Андрей Садовый четвертый раз на должность городского головы Львова, сам Садовый говорил в интервью "Левому берегу".

      Напомним, в октябре Садовый говорил, что думает о досрочных местных выборах

      По его словам, он пообещал себе, что до начала избирательной кампании не будет говорить о выборах принципиально.

      Я – действующий городской голова. И от того, что я скажу, зависит тот или иной сценарий,
      – пояснил Садовый.

      Журналисты уточнили, не связано нежелание говорить на эту тему с возможным влиянием откровенных слов на ослабление или укрепление оппонентов.

      "Я просто хочу больше времени тратить на работу, а не влезать в эту мышиную возню", – ответил Садовый.

      И добавил: "В принципе, баллотироваться я не собираюсь, о чем говорил раньше. Но окончательную мою позицию вы услышите, когда будут объявлены выборы. Пока мы не знаем, когда они будут".

      Заметим, что плановые местные выборы должны состояться осенью 2020, но в "Слуге народа" все чаще говорят, что страна будет готова к таким выборам уже весной.

      Анна Ризатдинова позировала для глянца в белье: фото
      28 ноября
      119
      Автор: Северин Трач
      Теги: Местные выборы 2020 Андрей Садовой Новости Львова Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 01:00 Повернення Хорошковського: звідки ростуть ноги у полювання за "хрещеним батьком" Альперіним
      Антон Голобородько 88
      сегодня , 00:28 "Динамо" уступило "Мальме": 7 голов, удаление и победный гол в компенсированное время – видео
      Ігор Саджениця 89
      27 ноября , 19:51 Бюджетная 3Д модель электрокамина: обзор новинки 2020 года
      126
      28 ноября , 18:08 Пиар ради "лайков"? Все, что стоит знать о деле об угрозах Зеленскому
      Інна Жолобович 673
      28 ноября , 17:00 Чорна п'ятниця здорової людини: як підготуватись та не стати жертвою маркетологів
      Блог Соцмережі 797
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук