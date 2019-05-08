Садовый почтил память погибших во Второй мировой войне на месте бывшего концлагеря

Мэр Львова Андрей Садовый вместе с сыновьями – Михаилом, Иосифом – возложили цветы к Памятному кресту на месте бывшего концлагеря "Шталаг-238".

В городе прошли поминальные мероприятия по случаю Дня памяти и примирения.

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Андрей Садовый рассказал, что у них в семье есть традиция – приходить каждый год к памятнику с сыновьями, так как "пример родителей возможен только в личном исполнении".

Когда ты рассказываешь или говоришь прочитать книгу, это не дает эффекта. Когда дети ежегодно присутствуют здесь или в других местах, то это запечатлевается в их памяти. Дай Бог, чтобы они со своими детьми и внуками также приходили и мы чтили тех людей, которые отдали свои жизни,

– сказал Андрей Садовый.



Мэр Львова Андрей Садовый с сыновьями



Памятный крест на месте бывшего концлагеря

"На территории этого концлагеря "Шталаг" погибли тысячи людей разных национальностей. Если говорить о прошлом веке, то были убиты насильственной смертью каждый второй мужчина и каждая четвертая женщина. Это большая трагедия. Мы имеем тысячи погибших уже в этом веке во время русско-украинской войны. Я бы очень хотел, чтобы в эти дни, 8 и 9 мая, у нас не были только официальные церемонии возложения цветов, чтобы мы все с вами брали своих родных, детей и вместе с вами пришли и помолились здесь, где пролилась кровь, чтобы больше такой беды не было на нашей земле. Вечная память всем убиенным!", – отметил Андрей Садовый.

Что такое Stalag 328 (Konzentrationslager der Standarte 328)? Это созданный немецким военным командованием лагерь для советских военнопленных, существовавший в 1941-1944 годах во Львове на территории оборонного комплекса XIX века "Цитадель". Здесь содержались 284 тысячи заключенных разных национальностей, погибли около 140 тысяч (каждый четвертый – украинец).

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