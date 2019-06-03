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      Садовый показал, как выглядит его заместитель после нападения псевдоактивиста

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      Геннадий Васькив, облитый неизвестным веществом
      Геннадий Васькив, облитый неизвестным веществом / Фото из Facebook

      Мэр Львова Андрей Садовый показал фото своего заместителя по вопросам экономики и финансов Геннадия Васькова, который получил ожоги лица из-за неизвестного вещества, которым его облил псевдоактивист Иван Спринский.

      Садовый отметил, что фото Васькива сделано после перевязки. Он уже 2-ю неделю находится в больнице с ожогами.

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      Кроме того, провокаторы облили неизвестным веществом еще и руководителя администрации Евгения Бойко. Он частично потерял зрение и лечит отбитую селезенку.

      Полиция до сих пор не может рассмотреть на видео гражданина Спринского, который выливал моим коллегам в лицо неизвестную жидкость, и его сообщников, которые бросают на землю Евгения и пинают ногами. А эти бандюки тем временем продолжают изображать из себя "активистов" и общаться с журналистами,
      – подчеркнул Садовый.

      Также он поблагодарил всех, кто публично осудил такие методы и поведение так называемых активистов.

       

      Что известно о нападении на чиновников Львовского горсовета? 24 мая члены группировок "Развитие общины", "Украинский союз участников АТО" и "Национальный корпус" сорвали заседание исполнительного комитета Львовского городского совета.

      Тогда же псевдоактивисты облили зеленым неизвестным веществом заместителя Андрея Садового Геннадия Васькива и Евгения Бойко.

      После этого чиновники, которых облили краской, написали заявления в Нацполицию.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Садовой Новости Львова
      Источник: 24 канал
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