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      Садовый потроллил команду Порошенко за вывоз серверов из АП

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      Садовый с юмором прокомментировал исчезновение серверов из АП
      Садовый с юмором прокомментировал исчезновение серверов из АП / Фото 24 канала

      Андрей Садовый с юмором отреагировал на вывоз командой пятого президента Петра Порошенко оборудования с ситуативной комнаты в Администрации Президента. Мэр Львова пообещал после своей отставки оставить в кабинете городского головы все как есть и ничего не забирать.

      Секретарь СНБО Александр Данилюк 28 мая показал видео из пустой ситуативной комнаты в Администрации Президента. По его словам, оттуда исчезла вся техника, в том числе серверы с секретной информацией.

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      У Порошенко не остались без ответа и заверили, что оборудование было арендовано на деньги Порошенко и возвращено арендодателю. Кроме того, никакой секретной информации на серверах не было.

      Однако, не все так просто. В 2018 году экс-замглавы АП рассказывал, что всю технику в комнату собирали из госучреждений. А сам Порошенко перед первым туром выборов президента хвастался что в его ситуативной комнате установлено оборудование, которое позволяет вести телефонные переговоры с правительством США по современной защищенной связи. Кроме того, там была система шифрования конфиденциальной связи со странами Европы и связь со штаб-квартирой НАТО и с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом.

      Андрей Садовый не остался в стороне "разборок" действующей власти с бывшей и добавил, что не будет делать как команда Порошенко, а в своем кабинете оставит все как есть.

      В свое время я за частные средства полностью обновил кабинет городского головы и комнату для совещаний. Обещаю, когда уйду с поста мэра, оставить все, как есть,
      – сказал Садовый.

      Также чиновник показал, как сейчас выглядит кабинет городского головы Львова. Комната оформлена в светлых – белых и бежевых тонах.

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Львова Курьезные новости Администрация Президента Президент Украины Александр Данилюк Петр Порошенко Андрей Садовой
      Источник: 24 канал
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