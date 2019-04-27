Садовый поздравил украинцев с Пасхой

Мэр Львова и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый по случаю Пасхи обратился к украинцам. Как отметил политик, он хочет, чтобы "мы научились быть вместе в нашем украинском доме". Также львовский городской председатель, пожелал всем любви, мира и добра.

Свое приветствие Андрей Садовый произнес во львовском Шевченковском гаю. По словам городского головы Львова, это любимое место для него и его семьи.

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Кроме того, любят этот музей под открытым небом и львовяне и гости города, и непременно придут сюда, чтобы отпраздновать Пасху. Сейчас здесь идут последние приготовления.

Хочу, чтобы в эти дни мы очистили наши души от гнева. Хочу, чтобы мы научились быть вместе в нашем украинском доме. Желаю всем нам любви, мира и добра. Христос Воксрес!

– отметил Андрей Садовый.

Пасхальное поздравление лидера "Самопомочи" Андрея Садового: смотрите видео

Заметим, что на Пасху украинцы будут отдыхать не только 28 апреля, но и 29-го и 30 числа.