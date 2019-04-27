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      Садовый поздравил украинцев с Пасхой

      5 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / 24 канал

      Мэр Львова и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый по случаю Пасхи обратился к украинцам. Как отметил политик, он хочет, чтобы "мы научились быть вместе в нашем украинском доме". Также львовский городской председатель, пожелал всем любви, мира и добра.

      Свое приветствие Андрей Садовый произнес во львовском Шевченковском гаю. По словам городского головы Львова, это любимое место для него и его семьи.

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      Кроме того, любят этот музей под открытым небом и львовяне и гости города, и непременно придут сюда, чтобы отпраздновать Пасху. Сейчас здесь идут последние приготовления.

      Хочу, чтобы в эти дни мы очистили наши души от гнева. Хочу, чтобы мы научились быть вместе в нашем украинском доме. Желаю всем нам любви, мира и добра. Христос Воксрес!
      – отметил Андрей Садовый.

      Пасхальное поздравление лидера "Самопомочи" Андрея Садового: смотрите видео

      Заметим, что на Пасху украинцы будут отдыхать не только 28 апреля, но и 29-го и 30 числа.

      ПАСХА-2019: МАТЕРИАЛЫ 24 КАНАЛА
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      26 апреля
      2010
      Теги: Новости Украины Пасха Новости Львова Самопомич Андрей Садовой Новости политики
      Источник: 24 канал
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