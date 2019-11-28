19:59
28 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕЛО САДОВОГО ЕЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      20:51, 27 ноября
      Вєсті.UA
      19:06, сегодня
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДЕЛО САДОВОГО ЕЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Садовый пожалуется в суд на препятствование инвестиционной деятельности

      23 Читати новину українською
      Садовый пожалуется в суд на препятствование инвестиционной деятельности / 24 канал

      Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что пожалуется в суд на препятствование инвестиционной деятельности, ведь дело в отношении Садового блокирует работу компании СТР, которая планирует построить во Львове индустриальный парк.

      Дело касается продажи городом в 2015 году земли на открытом конкурсе инвестиционной компании CTP за 54 миллиона гривен. В этом деле 27 ноября суд избрал Садовому меру пресечения в виде залога в размере 1 миллиона 56 тысяч 550 гривен.

      К теме: Это негативный сигнал для инвесторов, – Министр Бабак о деле Садового

      "Компания СТР – это компания №1 в Центральной и Восточной Европе, которая на сегодня построила 97 индустриальных парков. Более 70 тысяч рабочих место создано. Это ориентировочно до 2 миллиардов евро инвестиций, вложенных в эти парки. Они должны войти в Украину. И есть просто банальная блокировка. Поэтому эти люди в прокуратуре должны нести наказание", – подчеркнул Садовый в эфире 5 канала.

      Он также сообщил, что разговаривал по этому вопросу и с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, и с министром экономического развития Тимофеем Миловановым.

      Я проинформировал об этом и премьер-министра Украины, он дал поручение министру экономики сделать рабочую группу. Сегодня я разговаривал с министром экономики. Такая рабочая группа начала работать, потому что действия САП наносят на самом деле большой вред инвестиционному климату нашего государства. Если мы хотим иметь высокий уровень ВВП, рабочие места, то банально не надо мешать людям создавать эти рабочие места,
      – пояснил мэр Львова.

      Он отметил, что будет подавать встречный иск о препятствовании инвестиционной деятельности.

      "Я сделаю это и буду просить всех, чтобы было максимальное освещение этого (в СМИ)", – призвал Садовый.

      Что известно о деле САП в отношении Садового

      21 ноября САП объявила Садовому подозрение в деле строительства индустриального парка в Рясном под Львовом. Это старое производство, в рамках которого правоохранители несколько раз в 2016 году проводили обыски в горсовете Львова, а самого Садового в июле 2017 года вызвали на допрос в Генпрокуратуру. Тогда ее возглавлял Юрий Луценко.

      В 2016 году прокуратура заявила, что горсовет Львова задешево продал землю под этот индустриальный парк – за 54 миллиона гривен. По мнению прокуроров, рыночная цена этого участка составляет 140 миллионов гривен.

      Что говорит о деле сам Садовый

      Мэр Львова объяснял, что в сообщении о подозрении говорится, что предоставленная компании СТР земля под строительство индустриального парка не принадлежит общине города. Но в решении Апелляционного админсуда указано, что эта земля была и остается собственностью общины Львова.

      Садовый объяснил, что мэрия имела право сдавать эту землю в аренду и продавать.

      Узнайте больше об индустриальном парке во Львове, который планирует построить СТР

      Что касается обвинения в занижении стоимости земли, то Садовый ответил, что согласно инвестиционному конкурсу компания CTP получила право арендовать земельный участок, а также заключила соответствующее соглашение. После этого воспользовалась своим правом выкупить землю.

      Мэр Львова отметил, что ЛГС не имеет права оценивать стоимость земли. Это осуществляла сертифицированная компания.

      Елена Зеркаль подала в отставку: биография дипломата
      сегодня
      3907
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Дело Садового Андрей Садовой Министерство экономического развития и торговли Тимофей Милованов Новости Львова Инвестиции
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:08 Пиар ради "лайков"? Все, что стоит знать о деле об угрозах Зеленскому
      Інна Жолобович 337
      сегодня , 17:00 Чорна п'ятниця здорової людини: як підготуватись та не стати жертвою маркетологів
      Блог Соцмережі 515
      27 ноября , 19:51 Бюджетная 3Д модель электрокамина: обзор новинки 2020 года
      106
      сегодня , 16:30 Вихід депутатів зі "Слуги народу": чому це комедія та де тут кримінал
      Антон Голобородько 250
      сегодня , 15:37 Елена Зеркаль подала в отставку: биография дипломата
      Ірина Вихрущ 3907
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук