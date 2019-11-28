Садовый пожалуется в суд на препятствование инвестиционной деятельности

Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что пожалуется в суд на препятствование инвестиционной деятельности, ведь дело в отношении Садового блокирует работу компании СТР, которая планирует построить во Львове индустриальный парк.

Дело касается продажи городом в 2015 году земли на открытом конкурсе инвестиционной компании CTP за 54 миллиона гривен. В этом деле 27 ноября суд избрал Садовому меру пресечения в виде залога в размере 1 миллиона 56 тысяч 550 гривен.

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"Компания СТР – это компания №1 в Центральной и Восточной Европе, которая на сегодня построила 97 индустриальных парков. Более 70 тысяч рабочих место создано. Это ориентировочно до 2 миллиардов евро инвестиций, вложенных в эти парки. Они должны войти в Украину. И есть просто банальная блокировка. Поэтому эти люди в прокуратуре должны нести наказание", – подчеркнул Садовый в эфире 5 канала.

Он также сообщил, что разговаривал по этому вопросу и с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, и с министром экономического развития Тимофеем Миловановым.

Я проинформировал об этом и премьер-министра Украины, он дал поручение министру экономики сделать рабочую группу. Сегодня я разговаривал с министром экономики. Такая рабочая группа начала работать, потому что действия САП наносят на самом деле большой вред инвестиционному климату нашего государства. Если мы хотим иметь высокий уровень ВВП, рабочие места, то банально не надо мешать людям создавать эти рабочие места,

– пояснил мэр Львова.

Он отметил, что будет подавать встречный иск о препятствовании инвестиционной деятельности.

"Я сделаю это и буду просить всех, чтобы было максимальное освещение этого (в СМИ)", – призвал Садовый.

Что известно о деле САП в отношении Садового

21 ноября САП объявила Садовому подозрение в деле строительства индустриального парка в Рясном под Львовом. Это старое производство, в рамках которого правоохранители несколько раз в 2016 году проводили обыски в горсовете Львова, а самого Садового в июле 2017 года вызвали на допрос в Генпрокуратуру. Тогда ее возглавлял Юрий Луценко.

В 2016 году прокуратура заявила, что горсовет Львова задешево продал землю под этот индустриальный парк – за 54 миллиона гривен. По мнению прокуроров, рыночная цена этого участка составляет 140 миллионов гривен.

Что говорит о деле сам Садовый

Мэр Львова объяснял, что в сообщении о подозрении говорится, что предоставленная компании СТР земля под строительство индустриального парка не принадлежит общине города. Но в решении Апелляционного админсуда указано, что эта земля была и остается собственностью общины Львова.

Садовый объяснил, что мэрия имела право сдавать эту землю в аренду и продавать.

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Что касается обвинения в занижении стоимости земли, то Садовый ответил, что согласно инвестиционному конкурсу компания CTP получила право арендовать земельный участок, а также заключила соответствующее соглашение. После этого воспользовалась своим правом выкупить землю.

Мэр Львова отметил, что ЛГС не имеет права оценивать стоимость земли. Это осуществляла сертифицированная компания.