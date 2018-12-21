Садовый предложил соединить украинские города авиасообщением: как это восприняли украинцы

Украинцы в основном положительно восприняли идею мэра Львова и лидера "Самопомочи" Андрея Садового по восстановлению авиасообщения между городами Украины, поскольку в Европе и во всем цивилизованном мире уже давно существует такая практика.

Мэр Львова и кандидат в президенты Украины Андрей Садовый в своем видеоблоге обнародовал мнение относительно объединения крупных украинских городов и областных центров дешевым и доступным авиасообщением. Чтобы это достичь он предлагает сделать хабы в четырех украинских городах (Львов, Одесса, Харьков, Киев) и соединить их между собой.

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Украинцам такая идея понравилась, поскольку в Европу с приходом в Украину лоукост-компаний летать можно недорого, чего не скажешь о полетах в украинские города. Некоторые еще и вспомнили времена СССР, когда можно было летать не только в крупные города. Также пользователи считают, что хорошо бы навести порядок и с железнодорожным сообщением, а именно сделать его более скоростным.

Как Андрей Садовый хочет изменить ситуацию с авиасообщением в Украине: инфографика

Предлагаем Вашему вниманию интересную реакцию пользователей на вышеупомянутое предложение лидера "Самопомочи".

Напомним, по данным аналитической компании Euromonitor International, Львов попал в список 100 самых посещаемых городов мира в 2018 году.