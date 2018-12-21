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      Садовый предложил соединить украинские города авиасообщением: как это восприняли украинцы

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      Идея Андрея Садового соединить украинские города авиасообщением понравилась украинцам
      Идея Андрея Садового соединить украинские города авиасообщением понравилась украинцам / 24 канал

      Украинцы в основном положительно восприняли идею мэра Львова и лидера "Самопомочи" Андрея Садового по восстановлению авиасообщения между городами Украины, поскольку в Европе и во всем цивилизованном мире уже давно существует такая практика.

      Мэр Львова и кандидат в президенты Украины Андрей Садовый в своем видеоблоге обнародовал мнение относительно объединения крупных украинских городов и областных центров дешевым и доступным авиасообщением. Чтобы это достичь он предлагает сделать хабы в четырех украинских городах (Львов, Одесса, Харьков, Киев) и соединить их между собой.

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      Украинцам такая идея понравилась, поскольку в Европу с приходом в Украину лоукост-компаний летать можно недорого, чего не скажешь о полетах в украинские города. Некоторые еще и вспомнили времена СССР, когда можно было летать не только в крупные города. Также пользователи считают, что хорошо бы навести порядок и с железнодорожным сообщением, а именно сделать его более скоростным.

      Авіація, Садовий, Самопоміч, президент, ідея, авіасполучення

      Как Андрей Садовый хочет изменить ситуацию с авиасообщением в Украине: инфографика

      Предлагаем Вашему вниманию интересную реакцию пользователей на вышеупомянутое предложение лидера "Самопомочи".

      Авіація, Садовий, Самопоміч, президент, ідея, авіасполучення

      Авіація, Садовий, Самопоміч, президент, ідея, авіасполучення

      Авіація, Садовий, Самопоміч, президент, ідея, авіасполучення

      Авіація, Садовий, Самопоміч, президент, ідея, авіасполучення

      Напомним, по данным аналитической компании Euromonitor International, Львов попал в список 100 самых посещаемых городов мира в 2018 году.

      Теги: Новости Украины Андрей Садовой Новости политики авиация Новости Львова
      Источник: 24 канал
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