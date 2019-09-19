16:17
19 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и плохие новости для Израиля. Жирик косит под Пиню
      Вєсті Кремля
      22:15, 18 сентября
      Вести.UA: Гонтарева против потусторонних сил Коломойского. Аваков, наркомания и Добкин
      Вєсті.UA
      21:30, 18 сентября
      Убытки – государству, а прибыль – в свои карманы: что творится с санаторием "Феофания"
      ЦРУ
      09:00, 18 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Садовый предложил сократить количество депутатов Львовского горсовета

      15 Читати новину українською
      Садовый хочет сократить количество депутатов ЛГС
      Садовый хочет сократить количество депутатов ЛГС / 24 канал

      Во время очередного заседания Львовский городской голова Андрей Садовый предложил сократить количество депутатов местного совета. Так, лидер "Самопомочи" хочет, чтобы в ЛГС работали 32 избранника вместо 64.

      Верховной Раде следует также уменьшить вдвое количество депутатов во всех местных и областных советах, предложил Андрей Садовый.

       Интересно: Садовый рассказал, как на Львов повлияла новая власть

      Думаю, в государстве также поддержат предложение уменьшить количество народных депутатов с 450 до 300,
      – подчеркнул мэр Львова.

      Для примера Садовый предложил сравнить количество депутатов во Львове с городами США и Канады. В сравнении с североамериканскими городами с таким же количеством населения, во Львове в 4-5 раз больше депутатов.

      Кількість депутатів, Львів, США, Канада
      Количество депутатов во Львове и в североамериканских городах

      blog_ava
      Михайлово чудо: что можно и что не стоит делать в этот день
      сегодня
      10703
      Теги: Новости политики Новости Украины Андрей Садовой Новости Львова
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Гонка вооружений: для чего это сверхдержавам и готовиться ли миру к ядерной войне
      сегодня , 16:02 Гонка вооружений: для чего это сверхдержавам и готовиться ли миру к ядерной войне
      Світлана Попова 29
      Ціна на нафту: хусити, саудіти й "козирний інтерес" Путіна
      сегодня , 15:00 Ціна на нафту: хусити, саудіти й "козирний інтерес" Путіна
      Блог Медіа 519
      Законопроєкти Зеленського: яких реформ очікувати в прокуратурі та у Верховному суді
      сегодня , 14:30 Законопроєкти Зеленського: яких реформ очікувати в прокуратурі та у Верховному суді
      Віталій Шабунін 128
      Нужен ли мораторий: что вы знаете о земельной реформе
      сегодня , 14:01 Нужен ли мораторий: что вы знаете о земельной реформе
      Яніна Ткачук 761
      Формула Штайнмайера – российский сценарий выполнения "Минска"
      сегодня , 12:06 Формула Штайнмайера – российский сценарий выполнения "Минска"
      Павло Казарін 330
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук