Садовый предложил сократить количество депутатов Львовского горсовета

Во время очередного заседания Львовский городской голова Андрей Садовый предложил сократить количество депутатов местного совета. Так, лидер "Самопомочи" хочет, чтобы в ЛГС работали 32 избранника вместо 64.

Верховной Раде следует также уменьшить вдвое количество депутатов во всех местных и областных советах, предложил Андрей Садовый.

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Думаю, в государстве также поддержат предложение уменьшить количество народных депутатов с 450 до 300,

– подчеркнул мэр Львова.

Для примера Садовый предложил сравнить количество депутатов во Львове с городами США и Канады. В сравнении с североамериканскими городами с таким же количеством населения, во Львове в 4-5 раз больше депутатов.



Количество депутатов во Львове и в североамериканских городах