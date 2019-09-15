Садовый пригласил победителя марафона "Львовская десятка" на сырник с кофе

Во Львове 15 сентября в третий раз проходит марафонский забег "Run the World. Львовская десятка". Почти полторы тысячи участников, из которых 12 – профессиональные спортсмены, соревновались на десятикилометровой дистанции. Это рекордное количество участников в истории этого забега.

Городской голова Львова Андрей Садовый поздравил участников марафона и пригласил победителя на кофе.

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"Run the World. Львовская десятка-2019" стартовала! Более 1500 участников бегут 10 километров, чтобы перечислить для онкобольных детей около 100 тысяч гривен. Победителю от меня вкусный кофе и сырник,

– написал Садовый в своем фейсбуке.

Каждый финишер дистанции 10 километров получит медаль с уникальным дизайном. Победителей "Run the World. Львовская десятка" в абсолютном первенстве с 1 по 3 места среди мужчин и женщин наградят кубками, дипломами и денежными призами: 1 место – 5000 гривен, 2 место – 3000 гривен, 3 место – 2000 гривен.

Значительную часть денег от партнеров и победителей "Run the World. Львовская десятка" перечислят на благотворительность. Так организаторы события и участники помогут онкобольным детям, нуждающимся в операциях по эндопротезированию ног. Содержание этой современной операции заключается в том, что происходит воссоздание разрушенных болезнью частей сустава с помощью перемещенных тканей или искусственных имплантов. Это поможет детям восстановить функции двигательного аппарата и снова бегать.