Садовый призвал Порошенко и Зеленского привести тему дебатов к здравому смыслу

Мэр Львова и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый напомнил кандидатам в президенты Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому, что 18 апреля – последний день, когда идею с проведением гладиаторских боев на арене можно отменить.

Садовый обратился к кандидатам в президенты с просьбой привести тему дебатирования к здравому смыслу и спокойно обменяться аргументами и вопросами в студии.

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Ваши попытки поразить украинцев нестандартными политтехнологиями и яркой картинкой создают огромные риски, которыми может воспользоваться враг,

– подчеркнул лидер "Самопомочи".

Он также призвал Порошенко и Зеленского подумать наконец об их сторонниках, которых кандидаты приглашают посетить дебаты.

Садовый выразил надежду, что в штабах обоих кандидатов найдутся те, у кого чувство ответственности перевесит бессмысленный авантюризм.

Где, как и когда состоятся дебаты Порошенко и Зеленского?После долгих споров и эпопеи со сдачей анализов кандидаты в президенты заключили соглашение о проведении дебатов 19 апреля (пятница) на НСК "Олимпийский". В штабе Зеленского настаивают на старте дебатов в 19:00. Однако уже в 20:00 Порошенко планирует прибыть на дебаты в студию "Общественного", как того требует закон. Поэтому есть риск, что действующий президент не успеет из дебатов на стадионе прибыть на дебаты в телестудии. Именно поэтому в штабе Порошенко теперь просят у ЦИК сместить время дебатов на "Общественном".



Сейчас на "Олимпийском" монтируют сразу две сцены для выступлений: штаб каждого из кандидатов – свою. Попасть на дебаты на стадионе сможет каждый желающий. Но для этого надо получить бесплатный билет. Если Вы – сторонник Зеленского, то билет можно получить на сайте debaty2019.org.ua. Если Вы – сторонник Порошенко – заполнив анкету по этой ссылке.



Проведение дебатов на стадионе обойдется в 6-8 миллионов гривен. Эту сумму поровну заплатят избирательные фонды кандидатов в президенты.