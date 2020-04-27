Садовый призвал власть разрешить работу продуктовых рынков

Городской голова Львова Андрей Садовый обратился к премьеру Денису Шмыгалю и главному санитарному врачу Виктору Ляшко с просьбой разрешить продуктовым рынкам работать или утверждать решение об их открытии на местном уровне.

Садовый отметил на своей фейсбук-странице, что понимает ситуацию, в которой сегодня оказались владельцы продуктовых рынков, продавцы и фермеры. Товары быстро портятся, и времени мало. С другой стороны, есть покупатель, который покупает более дорогие зарубежные товары, не имея права выбора.

Читайте также Шмыгаль обнародовал 5 этапов выхода из карантина

При этом эпидемиологи говорят, что на открытом воздухе вирус распространяется значительно слабее, отметил мэр Львова. Но, по его словам, все это понимание не имеет никакого значения, пока работа рынков запрещена на государственном уровне. Такое решение приняла государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Садовый отметил, что каждый мэр очень хорошо знает рынки своего города и чего от них ждать.

Во Львове с начала карантина были жесткие правила: нарушаешь – закрываем. Но я бы очень не хотел, чтобы из-за одного-двоих нарушителей страдали миллионы людей,

– подчеркнул мэр города.

Заметим, что постановление с рекомендациями о запрете работы рынков во время карантина 16 апреля подписал Виктор Ляшко.

Добавим, что по состоянию на утро 27 апреля во Львове и области количество больных коронавирусом составляет 358 человек. Из них 57 выздоровели и 12 умерли.



Что разрешено в Украине во время карантина после его продления до 11 мая / Инфографика 24 канала