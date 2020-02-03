Садовый прокомментировал угрозы журналистам-расследователям во Львове

В декабре 2019 года псевдоактивисты, которые известны участием в земельных аферах, начали угрожать журналистам львовского издания Zahid.net Андрею Дрозду и Марте Когут. Редакция сайта направила обращение к правоохранителям с просьбой привлечь виновных к ответственности.

Мэр Львова Андрей Садовый в прямом эфире 24 канала подчеркнул, что уважает и всегда будет поддерживать тех, кто не боится говорить правду.

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Политик отметил: выглядит так, что в течение 2016-2019 годов полиция и прокуратура Львовской области были под влиянием криминалитета. В частности правоохранители часто использовали людей, которые прошли войну.

Им говорили: "должен идти. Пикетировать, давить". Этим людям областная власть выдавала участки гектарами, потом они их продавали тем, кому надо. То есть это были крупные аферы,

– заверил мэр Львова.

И добавил, что когда журналисты Zahid.net начали выходить на конкретных людей, у тех началась паника. Тогда же и начались акции запугивания журналистов, хотя на то время не нарушали еще никаких уголовных дел.

Что известно об угрозах львовским журналистам?

Журналисты Андрей Дрозд и Марта Когут заявили о давлении и угрозах из-за освещения деятельности членов организаций "Шквал", "Объединение добровольцев", "Сокол", "УСУ АТО", "Развитие общины" в материалах, опубликованных на сайте Zaxid.net.



Противостояние между журналистами и "активистами" обострилось после расследования издания о земельных схемах, по которым АТОвцы из нескольких организаций на льготных условиях получали земли возле Львова. А потом передавали их другим лицам. Как выяснили журналисты, некоторые из них имели поддельные удостоверения участников боевых действий. Позже эти же группы лиц даже штурмовали Львовский городской совет и требовали, чтобы там повлияли на издание – чтобы удалили материалы расследования.

"Только сейчас, когда во Львовской области новый руководитель полиции, начинают возбуждать уголовные дела, вызывать людей на допросы, проводить следственные действия. То есть только сейчас понемногу возвращается верховенство права в правоохранительную систему Львовской области", – убежден Садовый.

Городской голова Львова отметил, что очень бы хотел, чтобы Украина была правовым государством. И подчеркнул, что будет помогать и поддерживать тех журналистов и общественных деятелей, которые имеют смелость говорить правду и идут вперед.

К моему дому порой приходят пикетировать, в городской совет – это моя жизнь и я знаю, на что иду. Но имею очень большое уважение к журналистам-расследователям, которые не боятся. Наша задача: чтобы они дальше шли и не боялись делать свое доброе дело,

– отметил политик.

Также Садовый ответил на вопрос, можно ли связывать историю с угрозами Дрозду и Когут с землей, которая была продана СТР (компания, которая разрабатывает и строит высокотехнологичные бизнес-парки в странах Европы – 24 канал). В частности, могло ли быть в интересах тех, кто преследовал журналистов, чтобы эта земля не продавалась, или же чтобы против Садового было открыто дело.

Справка. САП объявила Садовому подозрение в деле строительства индустриального парка в Рясном под Львовом 21 ноября. 27 ноября Высший антикоррупционный суд избрал политику меру пресечения в виде залога в 1 миллион гривен. САП не успокоились и уже 4 декабря в Апелляционном суде требовали все же повысить размер залога в 50 миллионов. Апелляционный суд отменил залог и полностью изменил меру пресечения на личное обязательство. С тех пор прошло два месяца, никаких новых исков от САП нет.

"Где-то оно все связано. Потому что очень часто против нас протестуют, как правило, те же люди. Против любых ситуаций. Они не знают, чего пришли. На суде вы видели: их об этом спрашивают журналисты, а они теряются", – добавил львовский городской голова.

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