Садовый рассказал, как на Львов повлияла новая власть

Приход к власти президента Украины Владимира Зеленского и его политической партии "Слуга народа" положительно повлиял на Львов.

Об этом сказал мэр Андрей Садовый во время форума YES.

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Он отметил, что перестал ощущать давление, а также появилась прекрасная координация и со стороны министров, которые пришли.

Много классных людей, новый глава ОГА и президент, который имеет привязанность к Львову. Я уже давно не испытывал такого удовольствия, когда ты работаешь, без давления,

– подчеркнул политик.

Андрей Садовый добавил, что после окончания каденции будет иметь чем заняться, потому что у него уже много интересных планов, но это пока большая тайна.

Мэр Львова Андрей Садовый на форуме Yes: смотрите видео

Что известно о форуме YES-2019?16-ая ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) на тему "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе" будет проводиться с 12 по 14 сентября в Киеве. Более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран примут участие в конференции, организованной Ялтинской Европейской Стратегией (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука.