Садовый рассказал, почему в Украине продукты питания дороже, чем в Польше

Литр молока в украинских магазинах можно купить примерно за 28 гривен. В Польше – на 30% дешевле.

Кандидат в президенты Украины Андрей Садовый в своем видеоблоге на Youtube проанализировал, почему Украина, имея лучшие в мире черноземы, отстает в области сельского хозяйства от ближайших соседей.

Во-первых. Польский фермер не имеет никаких проблем с землей – она ​​у него нормально оформлена. Имеет доступ к новой технике. Нет проблем с удобрениями, горюче-смазочными материалами. Имеет доступ к дешевым кредитам. У нас – с землей беспорядок, с удобрениями проблемы, техники нет, дешевые кредиты – фантастика, рейдерскими схемами у людей просто воруют урожай,

– отметил Садовый.

Более того, политик приводит еще один аргумент – финансовую поддержку государства. "Польский фермер получает 300 евро дотации на гектар земли. У нас в бюджете на прошлый год предусмотрели более 6 миллиардов гривен. Правда, дали лишь 1. Если разделить на всех – то один фермер должен получить только 6 евро за гектар", – сказал Садовый.

Однако, по словам политика, и того не получил. По данным Единого портала использования публичных средств Министерства финансов Украины E-data, в 2018 году группа компаний ЧАО "Мироновский хлебопродукт" (учредитель –Юрий Косюк) получила более 933 миллионов дотаций и возмещений из государственного бюджета.

"То есть, куда пошел этот миллиард? Товарищ президент", – отмечает Андрей Садовый.

Добавим, в предвыборной программе кандидата на пост президента Украины Андрей Садовый предлагает ряд шагов для развития аграрного сектора:

– Гарантировать украинским фермерам дешевые кредиты на покупку земли;

– Разрешить покупать землю только гражданам Украины;

– Ограничить количество земли, которое может приобрести одно лицо;

– Ввести прозрачную продажу права аренды на земли государственной собственности;

– Стимулировать производство и реализацию украинской сельскохозяйственной техники.