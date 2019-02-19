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      Садовый рассказал, почему в Украине продукты питания дороже, чем в Польше

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      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / samopomich.ua

      Литр молока в украинских магазинах можно купить примерно за 28 гривен. В Польше – на 30% дешевле.

      Кандидат в президенты Украины Андрей Садовый в своем видеоблоге на Youtube проанализировал, почему Украина, имея лучшие в мире черноземы, отстает в области сельского хозяйства от ближайших соседей.

      Во-первых. Польский фермер не имеет никаких проблем с землей – она ​​у него нормально оформлена. Имеет доступ к новой технике. Нет проблем с удобрениями, горюче-смазочными материалами. Имеет доступ к дешевым кредитам. У нас – с землей беспорядок, с удобрениями проблемы, техники нет, дешевые кредиты – фантастика, рейдерскими схемами у людей просто воруют урожай,
      – отметил Садовый.

      Более того, политик приводит еще один аргумент – финансовую поддержку государства. "Польский фермер получает 300 евро дотации на гектар земли. У нас в бюджете на прошлый год предусмотрели более 6 миллиардов гривен. Правда, дали лишь 1. Если разделить на всех – то один фермер должен получить только 6 евро за гектар", – сказал Садовый.

      Однако, по словам политика, и того не получил. По данным Единого портала использования публичных средств Министерства финансов Украины E-data, в 2018 году группа компаний ЧАО "Мироновский хлебопродукт" (учредитель –Юрий Косюк) получила более 933 миллионов дотаций и возмещений из государственного бюджета.

      "То есть, куда пошел этот миллиард? Товарищ президент", – отмечает Андрей Садовый.

      Добавим, в предвыборной программе кандидата на пост президента Украины Андрей Садовый предлагает ряд шагов для развития аграрного сектора:

      – Гарантировать украинским фермерам дешевые кредиты на покупку земли;
      – Разрешить покупать землю только гражданам Украины;
      – Ограничить количество земли, которое может приобрести одно лицо;
      – Ввести прозрачную продажу права аренды на земли государственной собственности;
      – Стимулировать производство и реализацию украинской сельскохозяйственной техники.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Министерство финансов Украины Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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