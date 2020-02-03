Садовый рассказал, сколько денег потерял Львов за четыре года дела против него

Дело САП против мэра Львова Андрея Садового длится с 2015 года. Речь идет о якобы нерыночной продаже земли в поселке Рясное европейской компании CTP. После двух судов все ходатайства прокуроров были отклонены. Однако за четыре года Львов успел потерять немало денег из-за того, что инвестор так и не может начать свою деятельность.

Об этом в эфире 24 канала рассказал Андрей Садовый.

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По его словам, город потерял не только деньги, но и рабочие места, ведь компания CTP планировала построить там современную промзону – индустриальный парк.

Это 3 тысячи рабочих мест, которые не созданы. Это налоги – десятки миллионов гривен, которые регулярно не поступают в бюджет. И сама инвестиция, которая планировалась до 100 миллионов евро, также не сделана,

– отметил Садовый.

Он добавил, что сейчас все коммуникации подведены, земля есть, а инвестор до сих пор не может зайти, потому что САП требует, чтобы соглашение было расторгнуто.

Мэр Львова подчеркнул, что такая ситуация будет отпугивать инвесторов от Украины.

Будут обходить десятой дорогой, и всем своим скажут, что "упаси Боже". Потому что потратите время, деньги, здоровье – и будете иметь море проблем,

– подчеркнул Садовый.

Что известно о деле против Садового

► 21 ноября 2019 САП объявила Андрею Садовому подозрение по делу о строительстве индустриального парка в Рясном под Львовом, которое планирует начать иностранная компания СТР. Идет речь об уголовном производстве в 2015 году, расследуя которое правоохранители несколько раз в 2016 году проводили обыски в горсовете Львова, а самого Садового в июле 2017 года допрашивали в Генпрокуратуре.

► По версии прокуратуры, горсовет Львова задешево продал землю под этот индустриальный парк – за 52 миллиона гривен.

► 27 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Садовому меру пресечения в виде залога в 1 миллион гривен. Что в 50 раз меньше того, что требовали прокуроры.

► В САП не успокоились и уже 4 декабря в Апелляционном суде требовали все же повысить размер залога в 50 миллионов.

► Апелляционный суд отменил залог и полностью изменил меру пресечения на личное обязательство. С тех пор прошло два месяца, но никаких новых исков от САП нет.