18:15
27 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ЗАДЕРЖАНИЕ ВЛАДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ЗАДЕРЖАНИЕ ВЛАДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН

      Садовый: Такого порядка на рынках, как во время карантина, еще никогда не было

      - Читати новину українською

      Городской председатель Львова Андрей Садовый рассказал, что на рынках, которые работали до Пасхи, придерживались всех жестких норм. В частности, там проводили тестирование экспресс-тестами. Если проявляли подозрение, то происходило ПЦР-тестирование. Уточнил, что подозрение имел только один человек, но не произошло ничего сложного.

      Также Андрей Садовый объяснил, что крупнейший торговый комплекс сельскохозяйственной продукции во Львове "Шувар" работает в условиях карантина. Однако это оптовый рынок, который занесен в отдельный список, ведь оттуда поступают продукты в большом количестве в магазины города. Об этом мэр Львова отметил в эфире 24 канала.

      Читайте также Возобновить работу малого бизнеса и рынков призывают в ряде областей: устроили протесты

      По его словам, такого порядка, который во время карантина царил на рынках, никогда не было. В частности, отметил о дисциплине, дезинфекции, а также, что в помещение заходили только по 10 человек.

      Он отметил, что в открытом пространстве труднее заразиться, чем в каком-то закрытом ангаре.

      На своей фейсбук-странице он обратился с просьбой к премьеру Денису Шмыгалю и главному санитарному врачу Виктору Ляшко с просьбой разрешить продуктовым рынкам работать. В частности, отметил, что вся продукция быстро портится.

      "У селян нет других средств к существованию. Например, Германия и Франция имеют средства, они выплачивают, поддерживая определенные дотации. А нам кто будет помогать? Кто поможет этой селянке, у которой, извиняюсь, пол килограмма петрушки, укроп, лук. Оно просто все испортится", – пояснил Андрей Садовый.

      Мэр Львова считает, что нужно как можно быстрее открывать рынки, но это решение необходимо делегировать местной власти, которая четко знает, кто соблюдает правила, и все контролирует. То есть, должна быть ответственность.

      Он добавил, что если такое решение в среду, 29 апреля, примут, то нужно давать возможность с четверга работать людям.

      По его словам, во Львове есть до 10 рынков, которые придерживались всех норм до Пасхи. Поэтому они также будут работать. Там селяне сбывают свою продукцию.

      Есть ответственность руководителей и собственников, есть городской контроль. В целом, люди соблюдают правила, они – сознательные. Мы же все хотим быть здоровыми. Мы имели случай, когда из-за нарушения закрыли 2 рынка. И это для них был такой "холодный душ", также наказали штрафами. Если есть контроль, нормальная дисциплина, тогда есть порядок,
      – отметил Андрей Садовый.

      Напомним, что вопрос открытия рынков рассмотрят уже в среду, 29 апреля, на заседании правительства. Вместе с открытием рынков правительство предлагает установить четкие ограничения, которые должны не позволить распространение коронавируса, а также санкции за их несоблюдение.

      карантин до 11 травня
      Карантин в Украине продлили до 12 мая / Инфографика 24 канала

      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости Украины Сельское хозяйство Торговля Андрей Садовой Новости Львова Карантин в Украине 2020
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Россия стягивает войска радиационной и химической защиты на границы с Украиной
      сегодня , 17:57 Россия стягивает войска радиационной и химической защиты на границы с Украиной
      Михайло Макарук
      Назначение Саакашвили: риски и достижения для Зеленского
      сегодня , 17:33 Назначение Саакашвили: риски и достижения для Зеленского
      Тарас Семенюк