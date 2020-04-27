Садовый: Такого порядка на рынках, как во время карантина, еще никогда не было

Городской председатель Львова Андрей Садовый рассказал, что на рынках, которые работали до Пасхи, придерживались всех жестких норм. В частности, там проводили тестирование экспресс-тестами. Если проявляли подозрение, то происходило ПЦР-тестирование. Уточнил, что подозрение имел только один человек, но не произошло ничего сложного.

Также Андрей Садовый объяснил, что крупнейший торговый комплекс сельскохозяйственной продукции во Львове "Шувар" работает в условиях карантина. Однако это оптовый рынок, который занесен в отдельный список, ведь оттуда поступают продукты в большом количестве в магазины города. Об этом мэр Львова отметил в эфире 24 канала.

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По его словам, такого порядка, который во время карантина царил на рынках, никогда не было. В частности, отметил о дисциплине, дезинфекции, а также, что в помещение заходили только по 10 человек.

Он отметил, что в открытом пространстве труднее заразиться, чем в каком-то закрытом ангаре.

На своей фейсбук-странице он обратился с просьбой к премьеру Денису Шмыгалю и главному санитарному врачу Виктору Ляшко с просьбой разрешить продуктовым рынкам работать. В частности, отметил, что вся продукция быстро портится.

"У селян нет других средств к существованию. Например, Германия и Франция имеют средства, они выплачивают, поддерживая определенные дотации. А нам кто будет помогать? Кто поможет этой селянке, у которой, извиняюсь, пол килограмма петрушки, укроп, лук. Оно просто все испортится", – пояснил Андрей Садовый.