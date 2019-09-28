Садовый: Туризм – это отрасль, в которой сосредоточено 10% ВВП мира

Мэр Львова Андрей Садовый поздравил всех с Днем туризма. Также он отметил, что в этой области сосредоточено 10% ВВП мира.

В качестве примера он привел конференцию IT Arena 2019, которая с 27 по 29 сентября пройдет во Львове.

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По словам Садового, одно такое мероприятие приносит городу 4000 участников и 100 миллионов гривен дохода.

Что известно об IT Arena?​Это крупнейшая тех конференция Украины. Во Львове она пройдет на стадионе "Арена Львов". В мероприятии примут участие 4 тысячи ІТ экспертов, программистов, лидеров украинских ІТ компаний, учредителей стартапов и всех, кто интересуется новейшими технологиями.



Здесь будут представлены 4 тематических трека: Business, Product, Technology, Startup, самая масштабная в Украине битва стартапов Startup Competition и выставка актуальных разработок Startup Alley. Кроме того, на мероприятии будут выступать спикеры из топовых мировых компаний – Tesla, Google, Microsoft, Bluetooth, Mercedes-Benz, Viber и др.