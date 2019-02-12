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      Садовый во Львове ввел ежемесячные стипендии для ученых

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      Программа "Львовской системы исследователей"
      Программа "Львовской системы исследователей" / samopomich.ua

      Во Львове дали старт "Львовской системе исследователей".

      Согласно муниципальной программы, около 50 самых успешных и талантливых ученых в различных сферах будут получать ежемесячные стипендии в размере от 6 до 10 тысяч гривен.

      Мы во Львове особенно ценим мудрых, креативных людей, в том числе молодых исследователей. Это приложение новая замечательная возможность нашу позицию в который раз продемонстрировать. "Львовская система исследователей" должна стать еще одним стимулом для талантливых ученых заниматься наукой и развивать свой город,
      – сказал во время презентации городской голова Львова, кандидат в президенты Украины Андрей Садовый.

      На такую поддержку для ученых в бюджете города предусмотрели 6 миллионов гривен.  "Львовская система исследователей", уже третий год действует в рамках программы "Львов Научный". 500 тысяч гривен из городской казны выделяют на премии талантливым ученым и помощь в финансировании городских научных конференций.

      "За образованием и наукой – будущее государств. Те страны, которые в свое время сделали ставку на инновационность и интеллект, сегодня – первые в мире. Львов сегодня выделяет на образование, науку и новые технологии около 30% городского бюджета. По моему убеждению, на уровне государства не менее 25% надо инвестировать именно в развитие этих отраслей. А хорошие практики, которые, например, есть во Львове, надо масштабировать на всю страну", – сказал Андрей Садовый.

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      Теги: Новости политики Новости Львова Андрей Садовой Самопомич Наука
      Источник: 24 Канал
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