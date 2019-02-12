Садовый во Львове ввел ежемесячные стипендии для ученых

Во Львове дали старт "Львовской системе исследователей".

Согласно муниципальной программы, около 50 самых успешных и талантливых ученых в различных сферах будут получать ежемесячные стипендии в размере от 6 до 10 тысяч гривен.

Мы во Львове особенно ценим мудрых, креативных людей, в том числе молодых исследователей. Это приложение – новая замечательная возможность нашу позицию в который раз продемонстрировать. "Львовская система исследователей" должна стать еще одним стимулом для талантливых ученых заниматься наукой и развивать свой город,

– сказал во время презентации городской голова Львова, кандидат в президенты Украины Андрей Садовый.

На такую поддержку для ученых в бюджете города предусмотрели 6 миллионов гривен. "Львовская система исследователей", уже третий год действует в рамках программы "Львов Научный". 500 тысяч гривен из городской казны выделяют на премии талантливым ученым и помощь в финансировании городских научных конференций.

"За образованием и наукой – будущее государств. Те страны, которые в свое время сделали ставку на инновационность и интеллект, сегодня – первые в мире. Львов сегодня выделяет на образование, науку и новые технологии около 30% городского бюджета. По моему убеждению, на уровне государства не менее 25% надо инвестировать именно в развитие этих отраслей. А хорошие практики, которые, например, есть во Львове, надо масштабировать на всю страну", – сказал Андрей Садовый.