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      Садовый заявил о начале технической рекультивации полигона в Грибовичах

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      Андрей Садовый
      Андрей Садовый

      В Киеве сегодня парламентские страсти, а тем временем Андрей Садовый во Львове начал рекультивацию свалки.

      Первая техника уже заехала на территорию Грибовичского полигона, там начинается техническая рекультивация. Об этом заявил мэр Львова на своей странице в Instagram.

      К концу года очищаем два озера с инфильтратами, строим мощную дамбу и начинаем дегазацию. Будем иметь 50 скважин,
      – сказал Садовый.

      Уже начались рекультивационные работы на старом полигоне. Там будет внедрена новая система обращения с отходами. Она предусматривает сортировку сухих и влажных отходов, вторичного сырья и обустройство отдельных площадок для сбора электроники, крупногабаритного и строительного мусора.

      Напомним, во Львове будет построен первый в Украине современный мусороперерабатывающий комплекс с европейской технологией механической и биологической переработки отходов, который соответствует стандартам Европейского союза. Сейчас в Украине нет ни одного такого завода.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Львова Андрей Садовой
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