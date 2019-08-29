Садовый заявил о начале технической рекультивации полигона в Грибовичах

В Киеве сегодня парламентские страсти, а тем временем Андрей Садовый во Львове начал рекультивацию свалки.

Первая техника уже заехала на территорию Грибовичского полигона, там начинается техническая рекультивация. Об этом заявил мэр Львова на своей странице в Instagram.

К концу года очищаем два озера с инфильтратами, строим мощную дамбу и начинаем дегазацию. Будем иметь 50 скважин,

– сказал Садовый.

Уже начались рекультивационные работы на старом полигоне. Там будет внедрена новая система обращения с отходами. Она предусматривает сортировку сухих и влажных отходов, вторичного сырья и обустройство отдельных площадок для сбора электроники, крупногабаритного и строительного мусора.

Напомним, во Львове будет построен первый в Украине современный мусороперерабатывающий комплекс с европейской технологией механической и биологической переработки отходов, который соответствует стандартам Европейского союза. Сейчас в Украине нет ни одного такого завода.