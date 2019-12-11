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      Саѕе Day – бесплатная онлайн-конференция

      12 Читати новину українською
      Сase Day

      Бесплатная онлайн-конференция Саѕе Day состоится уже 20 декабря.

      Что такое Сase Day?

      Ежегодная онлайн-конференция, на которой выпускники WebPromoExperts представляют реальные кейсы интернет-маркетинга в своих компаниях.

      Каждый из них успешно окончил курсы, достиг профессиональных вершин и готов поделиться своими результатами с вами.

      Что вас ждет на конференции?

      • 14 получасовых докладов с реальными кейсами и личным опытом выпускников;
      • 8 часов вдохновляющих примеров и свежих идей;
      • возможность задать вопрос спикеру в чате.

      Кто спикеры?

      Вячеслав Сотник (hh.ua), Наталья Зинченко (НБУ), Наталья Сличук (ОТП Банк), Сергей Нарожняк (Ощадбанк), Елена Науменко (ROZETKA), Ольга Яцына (Ciklum), Антонина Беляева (Comfy) и другие успешные выпускники, достигшие профессиональных высот и ставшие экспертами на рынке интернет-маркетинга.

      Их достижения и успехи можно считать лучшим сертификатом качества и показателем эффективности обучения.

      Конференция будет особенно полезна, если вы:

      • владелец малого и среднего бизнеса, который хочет получить самую свежую и полезную информацию отрасли комплексно;
      • специалист по интернет-маркетингу, который хочет повысить свою компетенцию и профессионализм;
      • начинающий, который хочет освоить перспективную отрасль digital-маркетинга;
      • тот, кому интересна и близка тематика интернет-маркетинга.

      Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, WebPromo, Referr.

      Зарегистрироваться можно по ссылке.

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      Теги: Новости Украины Бизнес Новости Киева
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