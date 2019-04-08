Сага о дебатах: что пишут мировые СМИ о видеобое между кандидатами в президенты Украины

Все больше предвыборные гонки кандидатов в президенты Украины напоминают шоу: Порошенко и Зеленский ставят друг другу ультиматумы в видеообращениях, а зрители ждут, что же будет в следующем эпизоде. Западные СМИ также следят за всем, что происходит, и уже убеждены – эта история станет основой для нового фильма, однако украинцам сейчас радоваться не стоит.

Плохой просчет: блефует ли Зеленский?

ВВС пишет, что действующий президент Украины Петр Порошенко и кандидат Владимир Зеленский сдали анализы на наркотики и алкоголь. Это стало новым эпизодом в саге о политических дебатах между двумя кандидатами, которые соревнуются за право стать следующим президентом Украины.

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Зеленский призвал к модерированию дебатов Юлию Тимошенко, которая заняла третье место в первом туре выборов. Тогда Порошенко посоветовал ему быть "мужиком" и "не прятаться”.

Издание проводит экскурс ко дню выборов и отмечает, что началось все с приглашения на дебаты Порошенко сразу после обнародования результатов экзит-полов. Зеленский сперва принял вызов, затем отказался от обещания – это спровоцировало волну критики в соцсетях. После этого комик сам "бросил перчатку" Порошенко в эффектном видео, пригласив действующего президента дебатировать по его условиям – на НСК "Олимпийский". Порошенко отметил, что "существуют законы и здесь нет места для шуток", однако согласился на такой формат: "стадион, так стадион".



Первым сдавать анализы предложил Владимир Зеленский

Необычная стратегия Зеленского с целью избежания традиционной политической кампании в пользу тщательно смонтированных видео в соцсетях работает до сих пор. Когда он призвал Президента Порошенко к дебатам, то явно думал, что тот не согласится, и это отвлечет внимание от его собственного нежелания участвовать. Однако он плохо все просчитал.

Порошенко нечего терять и он очень хотел бы сойтись в поединке с неопытным Зеленским. Возможно, для действующего президента это единственный способ изменить ситуацию и выйти в лидеры.

Как пишут журналисты издания, заявление комика начали называть блефом: команда Зеленского запаниковала после согласия Порошенко на сдачу анализов. Они объявили медицинскую клинику "ангажированной" и предложили другую, частную – владельцев которой связывают с Владимиром Зеленским.

Издание отмечает, что эти "дебаты на стадионе" могут оказаться просто катастрофическим эпизодом на пути Зеленского к президентству. Но очень странно, что человек, который долгое время хотел убедить всех, что он – не только комик и может быть серьезным, теперь, похоже, пытается превратить кампанию в фарс.



Западные СМИ отмечают, что сомневались, примет ли Порошенко вызов оппонента

Тelegraph своим читателям сообщает: Петр Порошенко сдал образцы крови, волос и мочи в клинике НСК "Олимпийский". Их получили 4 лаборатории, и врачи отметили, что ни алкоголя, ни наркотиков обнаружено не было. Владимир Зеленский в свою очередь сдал анализ крови в частной клинике. У него тоже не обнаружили вышеупомянутых веществ, однако копия результатов, которые он опубликовал, была датирована 2 апреля – тогда он даже еще не призвал Порошенко пройти тесты. Позже в клинике сказали, что работник по ошибке ввел неправильную дату на форме.

Штаб Порошенко призвал Зеленского также подать образцы волос, утверждая, что анализы отбирал врач, который был актером в одном из сериалов производства студии "Квартал-95".



Социальные сети заполонили мемы на тему дебатов кандидатов

Как отмечает издание, бывший чемпион по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко также вступил в этот бой на Facebook. Так, он заявил, что результатам тестов ни одного кандидата нельзя доверять, поскольку данные были обнародованы слишком рано. Он призвал кандидатов не обманывать своих избирателей и предложил покрыть все расходы на новую сдачу анализов, которая будет профессиональной.

Издание прогнозирует, что на дебатах действующий президент воспользуется политической неопытностью Зеленского, "который опубликовал лишь "туманную" программу и отказался от политических дискуссий в пользу гастролей со своей комедийной труппой".

Видео, пинг-понг и тест на наркотики – что дальше?

Как отмечает немецкое издание Spiegel, украинцы уже видели много "интересного": опального экс-губернатора Михеила Саакашвили, который убегал от представителей СБУ по крыше своего дома, "воскрешение" журналиста Аркадия Бабченко на следующий день после "циничного убийства" и тому подобное. Теперь же они наблюдают, как комик, который хочет стать президентом, и нынешний глава государства присылают друг другу видеообращения на Facebook, устанавливая условия для дебатов.

Президент, далеко не в стиле которого проводить такие видеобои ночью на Facebook, сейчас просто не имеет выбора, поскольку только таким образом он может привлечь новых избирателей, что имеет большое значение перед последним "забегом". Это – неплохая реакция, но Порошенко таким образом согласился не только с некоторыми требованиями оппонента, но и на обмен роликами. Мяч снова вернулся к Зеленскому.

Издание отмечает, что в "телевизионной дуэли" против президента Украины Порошенко неопытный кандидат Зеленский может только проиграть. Уже после встреч с западными дипломатами появились сообщения, что Зеленский говорил мало и его общее понимание ситуации является "поверхностным". Пока что актер ни разу не выступал с политическими речами. Его идеи представляют эксперты и консультанты команды. Поэтому Зеленский-политик пока не является полностью раскрытым для народа.

Поэтому сейчас комику остается лишь переходить в наступление с ультиматумами.

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The Guardian высказывает сомнение в том, что Зеленский ожидал, что Порошенко примет его вызов на дебаты на стадионе. Однако он это сделал и сам пошел в наступление. Здесь журналисты имеют в виду приглашение на сдачу анализов в медцентре НСК "Олимпийский", которое разместила пресс-служба Порошенко и которое Зеленский не принял, выставив свои условия.

Оба кандидата на пост Президента Украины прошли тесты на употребление наркотиков, и последние недели предвыборной кампании все больше стали напоминать политический цирк.

Сотни журналистов были аккредитованы, чтобы наблюдать за сдачей анализов кандидатами, которые стремятся доказать что они не являются наркоманами или алкоголиками. Это шоу породило массу шуток и критики в социальных сетях.



Зеленский сдавать анализы вместе с Порошенко отказался и ушел в частную клинику

"Учитель Василий опаздывает на работу. Он хватает часы, вскакивает с кровати, кричит на отца и просит маму погладить рубашку... Он выходит. В прихожей своей скромной квартиры, окруженной охранниками, сидит человек в дорогом наряде. "Доброе утро, господин Президент", – говорит он. Тишина", – The Washington Post начинает материал со сцены телесериала "Слуга народа", где главную роль учителя-президента играет Владимир Зеленский.

Журналистка знакомит читателей с кратким сюжетом сериала и проводит параллели с реальной предвыборной кампанией, которая моментам становится похожей на шоу. Она отмечает, что тактику Зеленского сравнивают с тактикой президента США Дональда Трампа, который также свою популярность перенес в политическую карьеру и использует нетрадиционные способы распространения своих посланий.

Его первое настоящее испытание может состояться на теледебатах с Порошенко, которые он предложил провести на стадионе, возможно, думая, что президент откажется. Если он сможет выстоять и ответить на вопросы про войну, экономику, внешнюю политику и т. д, и если он сможет ответить на них как Зеленский, а не как Василий Голобородько, с прямым лицом – тогда он может получить шанс.

Интересные факты об НСК "Олимпийский": видео

"Сенсационная президентская избирательная кампания в Украине сделала очередной сюрреалистический поворот: действующий президент Петр Порошенко и его оппонент, комик Владимир Зеленский, сдали анализ крови накануне дебатов", – начинает свой материал о выборах в Украине CNN.

Это было одним из требований комика, на которое Порошенко согласился. "Мы создаем новые традиции", – отметил он.

Инцидент превратил гонку между двумя кандидатами в медиа-зрелище. Оно должно завершиться тогда, когда обе стороны сойдутся в поединке на крупнейшей спортивной арене Украины.