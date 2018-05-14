Все о сахарном диабете: первые симптомы, профилактика и факторы риска

В Украине статистика относительно людей, страдающих сахарным диабетом, довольно печальная – это около 1,5 миллиона человек. И со слов медиков и экспертов, цифры серьезно занижены, а количество заболевших уже превысило 2 миллиона человек и продолжает стремительно расти ежегодно.

24 Канал поговорил с заведующей амбулатории общей практики семейной медицины, врачом высшей категории Людмилой Николаевной Бойко.

О том, насколько опасен сахарный диабет, какие первые симптомы заболевания, об опасности высокого и низкого уровня сахара в крови и что нужно знать, чтобы минимизировать риск возникновения заболевания, читайте далее в статье.

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Людмила Бойко отмечает, что сахарный диабет – это заболевание, которое возникает из-за нарушения обмена веществ, при котором возникают проблемы с усвоением сахара на клеточном уровне. И это приводит к тому, что у человека постоянно происходят резкие колебания уровня сахара в крови.

Проверка уровня сахара

Врач рассказала, что главным источником энергии всего организма является глюкоза, которая обеспечивает его работу. И для того, чтобы глюкоза попала в клетки, нужен инсулин — гормон, который производит поджелудочная железа.

Именно из-за нехватки этого гормона и возникает сахарный диабет. Если у больного поджелудочная железа совсем не производит инсулин – это первый тип диабета, инсулинозависимый, которые ежедневно должны делать инъекции этого гормона. А при втором типе – организм вырабатывает инсулин, но он не воспринимается организмом,

– сказала врач высшей категории Людмила Бойко.

Диабет I типа: введение инсулина

Первый тип сахарного диабета возникает преимущественно в молодом возрасте из-за наследственности или после перенесения тяжелых вирусных инфекций, повреждающих поджелудочную железу. А второй тип — из-за неправильного питания и лишнего веса, в возрасте после 40 лет.

Симптомы диабета

Первые признаки сахарного диабета проявляются так:

Постоянное чувство голода. "И сколько бы человек не ел, клетки его организма не могут насытиться из-за нарушения усвоения сахара. А это в свою очередь приводит к ожирению и наоборот, ожирение может вызвать сахарный диабет", — отметила врач.

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Хроническая усталость. Недостаток энергии на клеточном уровне приводит к тому, что страдает весь организм.

Сухость кожи. Этот симптом возникает из-за нарушения обмена жидкостей, кровь из клеток переходит в сосуды, чтобы разбавить густую кровь.

Постоянная жажда. Организм хочет избавиться от избытка глюкозы в организме (которая разрушает сосуды и может приводить к возникновению инсультов, инфарктов, гангрен) и поэтому выделяет ее с мочой. Повышенная жажда возникает потому, что организм хочет восстановить недостаточность жидкости.

Замедленное заживление ран. Сладкая среда способствует размножению бактерий и грибков.

Наличие трех симптомов и более – повод провести анализ крови и обратиться к врачу. Ведь длительная нехватка глюкозы в клетках приводит к тому, что они начинают сжигать собственные жиры и при этом процессе выделяется ацетон.

Это токсичное вещество отравляет весь организм и может привести к диабетической коме – смертельно опасному состоянию, при котором необходимо немедленно обратиться в больницу,

– отметила Бойко.

Сахарный диабет: симптомы и факторы риска

Что делать, чтобы не заболеть. Профилактика заболевания

Здоровое питание. Основной фактор, без которого все остальные меры бесполезны. Также нужно уменьшить количество потребления быстрых углеводов — они дают большую нагрузку на поджелудочную железу и при этом имеют низкую энергетическую ценность.

Водный баланс. Вода участвует в процессе проникновения глюкозы в клетки и является очень важной во всех процессах обмена веществ. Если организм обезвожен поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин. Поэтому врачи советуют перед приемом пищи выпивать стакан воды. Чай, кофе, сладкая вода, сок, пиво — не могут заменить воду, клетки будут воспринимать их, как пищу.

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Стрессоустойчивость. Стресс нарушает деятельность всех органов и клеток, что приводит к возникновению многих болезней. Поэтому важно уметь сохранять спокойствие.

Сахарный диабет: что делать, чтобы не заболеть

Физические нагрузки могут помочь избежать ожирения, которое является основным фактором возникновения диабета 2 типа.

Регулярное обследование у врачей. Важно как можно быстрее выявить болезнь, это поможет снизить негативные последствия болезни и взять ее под контроль.

Помните, что раннее выявление болезни может спасти ваше здоровье и даже жизнь. Редакция 24 Канала желает всем не болеть! Берегите себя.