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Салаты на зиму из капусты: рецепты приготовления

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Салаты на зиму из капусты: рецепты приготовления салатов из капусты на зиму
Салаты на зиму из капусты: рецепты приготовления салатов из капусты на зиму / 1000.menu

Лето и начало осени – идеальное время для того, чтобы запастись на зиму салатами из сезонных овощей. Один из самых популярных салатов делают именно на основе капусты. В него можно добавлять различные ингредиенты по вкусу – помидоры, перец, огурцы и т.д. Как приготовить салаты на зиму из капусты и существующие тонкости приготовления – далее в материале.

Рецепты салатов из капусты пользуются невероятной популярностью именно благодаря универсальности. Ведь эти салаты можно подавать как отдельное блюдо, дополнение к гарниру, а также их можно добавлять в качестве заправки к супу и борща.

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Как делать салаты из капусты на зиму? Конечно, существует несколько секретов приготовления, которые нужно соблюдать. После шинковки капусту нужно ошпарить кипятком и потом хорошо ее просушить. Так капуста будет более нежной. Перед закладкой в ​​банку салат нужно оставить, чтобы он пустил сок. Этот же сок можно добавлять в банку, но нужно оставить пространство до крышки (4-5 сантиметров), ведь сока будет еще больше. Если вы этого не сделаете, то банка может просто "взорваться". Лучше всего к капусте подходит укроп, но можно использовать и другую зелень. Но помните, что салаты из капусты с изюмом, кунжутом и яблоками могут стоять не более 2 недель, ведь эти ингредиенты могут ускорить процессы брожения и испортят салат.

Салат из капусты по-корейски на зиму

Салати на зиму з капусти: рецепти приготування салаті з капусти на зиму
Рецепт салата из капусты по-корейски на зиму

Ингредиенты:
- капуста белокочанная – 1 кг;
- морковь – 2 шт;
- болгарский перец – 2 шт;
- репчатый лук – 1 шт;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- острый перец – 1/2 шт;
- соль – 2 ст. л.;
- сахар – 5 ст. л.;
- уксус – 1,5 ст. л.;
- черный перец – 1/2 ч. л.;
- масло – 7 ст. л.

Рецепт приготовления салата из капусты по-корейски на зиму:

1. У капусты снимите несколько поврежденных и грязных верхних листьев, кочан промойте проточной водой. Капусту пошинкуйте с помощью специальной терки или большим ножом порежьте на мелкие полосочки. Выложите капусту в большую и глубокую кастрюлю.

2. На специальной терке для овощей по-корейски натрите морковь длинными полосками и добавьте в кастрюлю к капусте.

3. Острый перец чили нарежьте кольцами (его можно не добавлять, тогда салат будет менее пикантным). Нарежьте болгарский перец полосками.

4. В кастрюлю добавьте черный молотый перец, острый перец, болгарский перец, сахар и соль. Все овощи в кастрюле хорошо перемешайте.

5. Нарежьте репчатый лук полукольцами и обжарьте на сковороде 3-4 минуты. Добавьте выжатый чеснок. Затем содержимое сковородки добавьте в кастрюлю с салатом.

6. Разложите салат по банкам и еще раз простерилизуйте. После этого закатайте крышками.

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Салат из капусты и свёклы на зиму

Салати на зиму з капусти: рецепти приготування салаті з капусти на зиму
Рецепт салата из капусты и свёклы на зиму

Ингредиенты:
- капуста белокочанная – 1 кг;
- свёкла – 300 г:
- масло – 110 мл;
- уксус столовый – 40 мл
- чеснок – 5 зубчиков;
- перец – 15 горошин;
- лавровый лист – 5 шт;
- вода – 500 мл;
- сахар – 40 г
- соль – 20 г (или более по вкусу).

Рецепт приготовления салата из капусты и свёклы на зиму:

1. У капусты снимите несколько поврежденных и грязных верхних листьев, кочан промойте проточной водой. Капусту пошинкуйте с помощью специальной терки или большим ножом порежьте на мелкие полосочки. Так же пошинкуйте и свёклу. Выложите овощи в большую и глубокую кастрюлю.

2. В другую кастрюлю добавьте воду, соль и сахар. Доведите смесь до кипения, добавьте масло и уксус. После этого снимите с огня.

3. простерилизуйте банки. На дно каждой банки положите лавровый лист, нарезанный чеснок и перец горошком. Затем выложите в банки капусту со свеклой, утрамбовывайте не слишком плотно. Залейте маринадом.

4. Стерилизуйте консервацию 15 минут на среднем огне и затем закатайте банки.

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Салат из капусты на зиму с болгарским перцем и помидорами

Салати на зиму з капусти: рецепти приготування салаті з капусти на зиму
Рецепт салата из капусты на зиму с болгарским перцем и помидорами

Ингредиенты:
- капуста – 1 кг;
- болгарский перец – 1 кг;
- помидоры – 1 кг;
- репчатый лук – 1/2 кг
- морковь – 1 кг;
- сахар – 6 ст. л.;
- соль – 6 ст. л.;
- масло – 300 мл;
- уксус – 6 ст. л.;
- молотый красный паприка - 1/2 ч. л .;
- черный молотый перец - 1 ч. л.;
- кориандр - 1/2 ч. л.

Рецепт приготовления салата из капусты на зиму с болгарским перцем и помидорами:

1. У капусты снимите несколько поврежденных и грязных верхних листьев, кочан промойте проточной водой. Капусту пошинкуйте с помощью специальной терки или большим ножом порежьте на мелкие полосочки. Болгарский перец нарежьте полосками, помидоры – кубиками, репчатый лук – полукольцами, а морковь натрите на крупной терке.

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2. Поочередно протушите лук и болгарский перец. Затем обжарьте морковь, к ней добавьте помидоры и протушите 5-7 минут.

3. В большой кастрюле смешайте лук, болгарский перец, морковь и помидоры. Постепенно добавляйте капусту. По мере того, как она будет уменьшаться в объеме, добавляйте другую порцию. Делайте так, пока не поместится вся капуста. После этого тушите еще 10-15 минут.

4. Добавьте соль, сахар, специи и масло. В самом конце добавьте уксус. Хорошо все перемешайте. Горячий салат разложите в стерилизованные банки и закатайте крышками.

Теги: Новости Украины LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks Рецепты консервации на зиму – заготовки на зиму из овощей и фруктов
Источник: 24 Канал
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