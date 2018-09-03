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Салаты из огурцов на зиму: простые рецепты приготовления

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Салаты из огурцов на зиму: рецепты приготовления салатов из огурцов на зиму с фото
Салаты из огурцов на зиму: рецепты приготовления салатов из огурцов на зиму с фото / Smak.berlin.bigmir

Салаты из огурцов на зиму закрывают почти все хозяйки. Ведь такие салаты идеально дополняют гарниры и мясо. Консервированные огурцы сохраняют свою структуру и сочность, а также и полезные свойства свежих плодов. Как приготовить салаты из огурцов на зиму с горчицей, луком и "Дамские пальчики" – далее в материале.

В рецептах салатов с огурцами на зиму большую роль играют специи. В частности, к огурцам подходит горчица, а также корица, хотя эта специя и считается десертной, но она хорошо подчеркивает вкус и аромат огурцов. Также важно и то, как вы нарежете огурцы для салата. Не пожалейте времени и ваш салат будет не только вкусным, но и очень красивым.

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Если в рецепте не предусмотрена зелень, можно добавить зонтики укропа, корни петрушки, пучок кинзы или базилика – эти ингредиенты не бывают лишними в консервации.

Для консервации салатов выбирайте огурцы небольшого размера с пузырьками. Перед приготовлением обязательно их попробуйте, если они имеют горьковатый вкус, то их лучше не закрывать. Чтобы огурцы были упругими и хрустящими, перед приготовлением оставьте их в холодной воде на 4-5 часов.

Салат из огурцов на зиму "Дамские пальчики"

Салати з огірків на зиму: рецепти приготування салатів з огірків на зиму з фото
Рецепт салата из огурцов на зиму "Дамские пальчики"

Ингредиенты:
- 4 кг огурцов;
- 7 зубчиков чеснока;
- 100 г сахара;
- 250 мл уксуса (9%);
- 250 мл масла;
- 3 ст.л соли;
- 1 ст.л. черного молотого перца
- пучок петрушки и укропа.

Рецепт приготовления салата из огурцов на зиму "Дамские пальчики":

1. Помойте огурцы и просушите. Нарежьте их вдоль на 4-6 частей. Помойте и измельчите зелень. В большую миску выложите огурцы, зелень, раздавленный чеснок и молотый перец. Хорошо перемешайте.

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2. В отдельной миске смешайте сахар, соль и уксус. Размешайте до однородности и вылейте в миску с огурцами. Добавьте подсолнечное масло и перемешайте все ингредиенты. Оставьте при комнатной температуре на 2-3 часа.

3. Банки хорошо вымойте, просушите и выложите в них огурцы. Залейте их соком, который выделится. Простерилизуйте банки с салатом 20 минут после закипания воды. Закатайте банки, накройте их одеялом и оставьте до полного остывания. После этого банки перенесите в темное и прохладное место.

Салат из огурцов на зиму с горчицей

Салати з огірків на зиму: рецепти приготування салатів з огірків на зиму з фото
Рецепт салата из огурцов на зиму с горчицей

Ингредиенты:
- 4 кг огурцов;
- 3 зубчика чеснока;
- 3 веточки зелени (укроп, петрушка по вкусу)
- лист хрена;
- 1 ст.л. горчичных зерен;
- 5 ст.л. сахара,
- 2 листочка вишни;
- 5 горошин душистого перца
- 2-3 палочки гвоздики;
- 1/3 стакана уксуса (9%);
- 2 литра воды.

Рецепт приготовления салата из огурцов на зиму с горчицей:

1. Огурцы оставьте на 5-6 часов в холодной воде. Затем их хорошо помойте и просушите. Нарежьте на 6-8 частей, чтобы кусочки были небольшого размера.

2. Простерилизуйте банки. На дно каждой банки выложите дольки чеснока, перец горошком, листья хрена, петрушку, укроп, листья вишни и гвоздику. По желанию, специи и зелень можно менять. Выложите в каждую банку огурцы, плотно их утрамбовывая.

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3. В кастрюле доведите воду до кипения и дайте ей остыть. После этого добавьте в воду сахар, уксус и семена горчицы. Залейте банки полученным маринадом и закройте простерилизованными крышками. Накройте банки одеялом и оставьте до полного остывания. После этого банки перенесите в темное и прохладное место.

Салат из огурцов с луком на зиму

Салати з огірків на зиму: рецепти приготування салатів з огірків на зиму з фото
Рецепт салата из огурцов и луком на зиму

Ингредиенты:
- 2,5 кг огурцов;
- 1 кг лука,
- 1,5 ст. л. соли;
- 4 ст. л. сахара,
- 130 мл столового уксуса (9%);
- 1,5 л воды;
- черный душистый перец, лавровый лист или другие специи по вкусу.

Рецепт приготовления салата из огурцов и луком на зиму:

1. Огурцы хорошо помойте и высушите. По желанию, вы можете снять с них кожицу. Нарежьте огурцы тонкими кружочками. Лук также очистите и нарежьте тонкими кольцами.

2. В стерилизованные банки выкладывайте слоями огурцы и лук. Залейте банки кипятком и оставьте на 10-15 минут.

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3. Затем слейте кипятком в кастрюлю и приготовьте маринад. Для этого в кипяток добавьте сахар, соль и специи. Это может быть черный перец, лавровый лист, а также горчица или острый перец. Доведите маринад до кипения, выключите огонь, а потом добавьте уксус.

4. Готовим маринадом залейте банки и закатайте их. Накройте банки одеялом и оставьте до полного остывания. После этого банки перенесите в темное и прохладное место.

Теги: Новости Украины LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks Рецепты консервации на зиму – заготовки на зиму из овощей и фруктов
Источник: 24 Канал
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