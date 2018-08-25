Салаты на зиму из баклажанов: простые рецепты приготовления

Консервированные салаты на зиму из баклажанов – это идеальное дополнение к любому гарниру. Зимой, когда так не хватает свежих овощей и фруктов, такие салаты особенно спасают! Ведь они сохраняют максимум пользы и вкуса свежих овощей.

Предлагаем три рецепта салатов на зиму из баклажанов – с базиликом, кабачками и помидорами, а также салат с луково-томатным соусом. Выберите тот вариант, который вам больше по вкусу, и обязательно приготовьте!

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Консервированный салат из баклажанов и базилика



Рецепт салата из баклажанов с базиликом на зиму

Если вы не очень любите аромат базилика, то его в рецепте можно заменить петрушкой, кинзой или тимьяном.

Ингредиенты:

- баклажаны (средние или маленькие) – 2 кг;

- лук репчатый – 7-8 шт .;

- чеснок – 5-6 зубчиков в банке;

- базилик зеленый свежий – 1 пучок (только листья)

- черный перец горошком – 15-20 шт .;

- соль – 2 ст. ложки для маринада (соль для посыпки баклажанов)

- сахар – 6 ст. ложек;

- уксус (9%) – 1,5 стакана;

- вода – 2 стакана;

- масло для жарки.

Рецепт приготовления салата на зиму из баклажанов с базиликом:

1. Баклажаны очистите от кожуры, нарежьте кружочками толщиной в 1 см, пересыпьте солью и оставьте на 20-25 минут. Затем помойте их под проточной водой, дайте стечь жидкости и обжарьте на масле до золотистой корочки. Лук нарежьте крупными кольцами, чеснок просто почистите, резать его не надо.

2. В простерилизованные банки выложите слоями: баклажаны, лук, пару зубчиков чеснока, черный перец горошком и 3-4 листочка базилика (или веточку другой зелени), опять баклажаны и так далее. Заполните все емкости, оставив сверху около 2 см.

3. В эмалированной кастрюле смешайте воду, уксус, соль и сахар. Доведите до кипения и сразу залейте салат, подождите, пока маринад опустится, при необходимости долейте еще. Закройте банки крышками, переверните и дайте остыть. После этого перенесите салат в темное прохладное место.

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Консервированный многослойный салат с баклажанами



Рецепт многослойного салата с баклажанами на зиму

Ингредиенты для салата:

- баклажаны (средние или маленькие) – 4 шт .;

- кабачки (маленькие) – 4 шт .;

- лук репчатый – 4 шт .;

- помидоры (крупные) – 4 шт .;

- перец болгарский (большой) – 4 шт .;

- чеснок – 10-12 зубчиков;

- соль по вкусу;

- масло для жарки овощей.



Ингредиенты для маринада:

- уксус (9%) – 1 стакан;

- вода – 0,5 литра;

- черный перец горошком – 10 шт .;

- соль – 1 ст. ложка;

- сахар – 4 ст. ложки.

Рецепт приготовления многослойного салата с баклажанами:

1. Баклажаны, кабачки и помидоры нарежьте кружочками толщиной около 1 см, лук – крупными кольцами, перец очистите от семян и разрежьте на полоски. Каждый вид овощей отдельно (на разных сковородках) быстро обжарьте на сильном огне. Перец, кабачки и баклажаны немного посолите.

2. В стерилизованные банки выкладывайте овощи слоями, на каждый слой выдавливайте через пресс немного чеснока. В кастрюле соедините воду, уксус, черный перец горошком, соль и сахар, доведите до кипения, проварите 2-3 минуты и залейте маринадом салат. Закрутите или закройте крышками, переверните, дайте остыть и храните в прохладном месте.

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Консервированный салат из баклажанов в луково-томатном соусе



Рецепт салата из баклажанов в луково-томатном соусе на зиму

Ингредиенты:

- баклажаны (среде или маленькие) – 2 кг;

- лук репчатый – 500 г

- помидоры – 1 кг;

- мука для панировки;

- соль, черный молотый перец – по вкусу;

- масло для жарки.

Рецепт приготовления салата из баклажанов в луково-томатном соусе:

1. Баклажаны нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см, пересыпьте солью и оставьте на 30 минут. Затем отожмите от сока, промойте под проточной водой, дайте стечь жидкости, присыпьте черным молотым перцем, запанируйте в муке и обжарьте на масле до золотистого цвета.

2. Лук нарежьте полукольцами и тушите на масле 5-7 минут. За это время обдайте кипятком помидоры, снимите с них кожицу и порежьте очень маленькими кусочками. Добавьте их к луку, приправьте солью и готовьте до того момента, пока овощи не превратятся практически в однородную массу.

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3. В подготовленные стерилизованные банки выложите слоями баклажаны и соус, накройте крышками, простерилизуйте в течение 20 минут и закатайте. Храните в темном и прохладном месте.