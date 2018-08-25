Салаты на зиму из баклажанов: простые рецепты приготовления
Консервированные салаты на зиму из баклажанов – это идеальное дополнение к любому гарниру. Зимой, когда так не хватает свежих овощей и фруктов, такие салаты особенно спасают! Ведь они сохраняют максимум пользы и вкуса свежих овощей.
Предлагаем три рецепта салатов на зиму из баклажанов – с базиликом, кабачками и помидорами, а также салат с луково-томатным соусом. Выберите тот вариант, который вам больше по вкусу, и обязательно приготовьте!
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Консервированный салат из баклажанов и базилика
Рецепт салата из баклажанов с базиликом на зиму
Если вы не очень любите аромат базилика, то его в рецепте можно заменить петрушкой, кинзой или тимьяном.
Ингредиенты:
- баклажаны (средние или маленькие) – 2 кг;
- лук репчатый – 7-8 шт .;
- чеснок – 5-6 зубчиков в банке;
- базилик зеленый свежий – 1 пучок (только листья)
- черный перец горошком – 15-20 шт .;
- соль – 2 ст. ложки для маринада (соль для посыпки баклажанов)
- сахар – 6 ст. ложек;
- уксус (9%) – 1,5 стакана;
- вода – 2 стакана;
- масло для жарки.
Рецепт приготовления салата на зиму из баклажанов с базиликом:
1. Баклажаны очистите от кожуры, нарежьте кружочками толщиной в 1 см, пересыпьте солью и оставьте на 20-25 минут. Затем помойте их под проточной водой, дайте стечь жидкости и обжарьте на масле до золотистой корочки. Лук нарежьте крупными кольцами, чеснок просто почистите, резать его не надо.
2. В простерилизованные банки выложите слоями: баклажаны, лук, пару зубчиков чеснока, черный перец горошком и 3-4 листочка базилика (или веточку другой зелени), опять баклажаны и так далее. Заполните все емкости, оставив сверху около 2 см.
3. В эмалированной кастрюле смешайте воду, уксус, соль и сахар. Доведите до кипения и сразу залейте салат, подождите, пока маринад опустится, при необходимости долейте еще. Закройте банки крышками, переверните и дайте остыть. После этого перенесите салат в темное прохладное место.
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Консервированный многослойный салат с баклажанами
Рецепт многослойного салата с баклажанами на зиму
Ингредиенты для салата:
- баклажаны (средние или маленькие) – 4 шт .;
- кабачки (маленькие) – 4 шт .;
- лук репчатый – 4 шт .;
- помидоры (крупные) – 4 шт .;
- перец болгарский (большой) – 4 шт .;
- чеснок – 10-12 зубчиков;
- соль по вкусу;
- масло для жарки овощей.
Ингредиенты для маринада:
- уксус (9%) – 1 стакан;
- вода – 0,5 литра;
- черный перец горошком – 10 шт .;
- соль – 1 ст. ложка;
- сахар – 4 ст. ложки.
Рецепт приготовления многослойного салата с баклажанами:
1. Баклажаны, кабачки и помидоры нарежьте кружочками толщиной около 1 см, лук – крупными кольцами, перец очистите от семян и разрежьте на полоски. Каждый вид овощей отдельно (на разных сковородках) быстро обжарьте на сильном огне. Перец, кабачки и баклажаны немного посолите.
2. В стерилизованные банки выкладывайте овощи слоями, на каждый слой выдавливайте через пресс немного чеснока. В кастрюле соедините воду, уксус, черный перец горошком, соль и сахар, доведите до кипения, проварите 2-3 минуты и залейте маринадом салат. Закрутите или закройте крышками, переверните, дайте остыть и храните в прохладном месте.
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Консервированный салат из баклажанов в луково-томатном соусе
Рецепт салата из баклажанов в луково-томатном соусе на зиму
Ингредиенты:
- баклажаны (среде или маленькие) – 2 кг;
- лук репчатый – 500 г
- помидоры – 1 кг;
- мука для панировки;
- соль, черный молотый перец – по вкусу;
- масло для жарки.
Рецепт приготовления салата из баклажанов в луково-томатном соусе:
1. Баклажаны нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см, пересыпьте солью и оставьте на 30 минут. Затем отожмите от сока, промойте под проточной водой, дайте стечь жидкости, присыпьте черным молотым перцем, запанируйте в муке и обжарьте на масле до золотистого цвета.
2. Лук нарежьте полукольцами и тушите на масле 5-7 минут. За это время обдайте кипятком помидоры, снимите с них кожицу и порежьте очень маленькими кусочками. Добавьте их к луку, приправьте солью и готовьте до того момента, пока овощи не превратятся практически в однородную массу.
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3. В подготовленные стерилизованные банки выложите слоями баклажаны и соус, накройте крышками, простерилизуйте в течение 20 минут и закатайте. Храните в темном и прохладном месте.