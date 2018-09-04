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Сальма Хайек показала, как отпраздновала день рождения: курьезные видео

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Сальма Хайек
Сальма Хайек / Instagram

Голливудская актриса Сальма Хайек 2 сентября отпраздновала свой день рождения. Актрисе исполнилось 52 года.

Короткие ролики с празднования Сальма опубликовала на своей странице в Instagram.

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"52, вот и я", сообщила Сальма Хайек.

На видео актриса задула свечи на торте, после чего ее окунули лицом в торт.

Смотрите видео с Сальмой Хайек:

 

Напомним, Сальма Хайек и французский бизнесмен Франсуа Анри-Пино решили вновь обменяться свадебными клятвами после 9 лет брака. Интересно, что для актрисы это событие стало сюрпризом, ведь мужчина просто пригласил ее отдохнуть в спа.

Теги: LifeStyle Курьезные новости Кино
Источник: 24 канал
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