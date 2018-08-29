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Сальма Хайек после 9 лет брака второй раз вышла замуж за своего мужа: трогательные фото

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Сальма Хайек и Франсуа Анри-Пино
Сальма Хайек и Франсуа Анри-Пино / Instagram

Счастливое супружество – голливудская актриса Сальма Хайек и французский бизнесмен Франсуа Анри-Пино решили вновь обменяться свадебными клятвами после 9 лет брака.

Сальма показала очаровательные семейные фото на своей странице в Instagram.

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Сальма и Франсуа повторно обменялись клятвами. Интересно, что для актрисы это событие стало сюрпризом, ведь мужчина просто пригласил ее отдохнуть в спа. Поэтому Сальма Хайек надела летний розовый сарафан, а мужчина – футболку.

Лето подходит к концу, и лучшим его моментом был тот день, когда мой муж удивил меня обновлением клятвы. Это совсем не то, что я надела бы на свадьбу, но мне сказали, что меня ждет спа,
– рассказала Сальма.

Сальма Хайєк і Франсуа Анрі-Піно

Также супруги снова получили сертификат о браке.

Сальма Хайєк і Франсуа Анрі-Піно

Сальма Хайєк і Франсуа Анрі-Піно

Отметим, что некоторые свадебные атрибуты таки украсили супружескую пару: венки и ожерелья из цветов. Сохранилась традиция касательно свадебного букета цветов, который Сальма бросила незамужним подружкам невесты. Среди таких была ее дочь 10-летняя Валентина Палома.

Сальма Хайєк і Франсуа Анрі-Піно

Сальма Хайєк і Франсуа Анрі-Піно

Напомним, Сальма и Франсуа начали встречаться в 2006-м году. В 2007-м у них родилась дочь Валентина. Однако через год помолвка была расторгнута. В 2009-м году актриса и бизнесмен помирились. Так, 14 февраля того же года они зарегистрировали свой брак в Париже, а 25 апреля сыграли романтическую свадьбу в Венеции.

Сальма Хайєк і Франсуа Анрі-Піно
Сальма Хайек и Франсуа Анри-Пино / Все фото – Instagram

Теги: LifeStyle Кино Звездные романы Звездные свадьбы
Источник: 24 Канал
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