Сальма Хайек примерила дерзкий образ для глянца: фото
Роскошная Сальма Хайек украсила обложку итальянского выпуска издания GQ. Актриса примерила пикантный и несколько дерзкий образ.
Мексиканская актриса Сальма Хайек в 51 год может похвастаться идеально стройной фигурой. Поэтому знаменитость не отказывается от пикантных фотосессий, примеряя достаточно дерзкие образы.
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Недавно голливудская звезда снялась в игривой фотосессии для популярного журнала GQ. Автором фото была популярная фотограф Эллен фон Унверт.
Сальма Хайек примерила красный наряд с сексуальным декольте и не менее обольстительное черное платье с кружевом. Актриса сделала макияж и подвела губы красной помадой, что добавило пикантности ее образу.
Источник: 24 Канал
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