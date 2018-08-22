Сальма Хайек примерила дерзкий образ для глянца: фото

Роскошная Сальма Хайек украсила обложку итальянского выпуска издания GQ. Актриса примерила пикантный и несколько дерзкий образ.

Мексиканская актриса Сальма Хайек в 51 год может похвастаться идеально стройной фигурой. Поэтому знаменитость не отказывается от пикантных фотосессий, примеряя достаточно дерзкие образы.

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Недавно голливудская звезда снялась в игривой фотосессии для популярного журнала GQ. Автором фото была популярная фотограф Эллен фон Унверт.

Допис, поширений Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 21 Сер 2018 р. о 8:17 PDT

Сальма Хайек примерила красный наряд с сексуальным декольте и не менее обольстительное черное платье с кружевом. Актриса сделала макияж и подвела губы красной помадой, что добавило пикантности ее образу.

Допис, поширений Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 21 Сер 2018 р. о 6:24 PDT

Допис, поширений Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 21 Сер 2018 р. о 11:32 PDT

Допис, поширений Ellen von Unwerth (@ellenvonunwerth) 21 Сер 2018 р. о 5:23 PDT