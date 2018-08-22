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Сальма Хайек примерила дерзкий образ для глянца: фото

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Сальма Хайек
Сальма Хайек / Фото из открытых источников

Роскошная Сальма Хайек украсила обложку итальянского выпуска издания GQ. Актриса примерила пикантный и несколько дерзкий образ.

Мексиканская актриса Сальма Хайек в 51 год может похвастаться идеально стройной фигурой. Поэтому знаменитость не отказывается от пикантных фотосессий, примеряя достаточно дерзкие образы.

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Недавно голливудская звезда снялась в игривой фотосессии для популярного журнала GQ. Автором фото была популярная фотограф Эллен фон Унверт.

 

Сальма Хайек примерила красный наряд с сексуальным декольте и не менее обольстительное черное платье с кружевом. Актриса сделала макияж и подвела губы красной помадой, что добавило пикантности ее образу.

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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