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      Сальма Хайек примерила образ блондинки: фото

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      Сальма Хайек
      Сальма Хайек / GettyImages

      Знаменитая 52-летняя актриса Сальма Хайек поразила поклонников в социальных сетях кардинальной сменой имиджа.

      Новые фото в образе соблазнительной длинноволосой блондинки она опубликовала на своей странице в Instagram.

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      Свой образ звезда дополнила насыщенным макияжем с яркой красной помадой. Сальма рассказала, что эти изменения – эксперимент ради новой роли. Так, вероятнее всего, Хайек позирует в парике.

      Фанаты актрисы засыпали ее комплиментами в комментариях и сказали, что светлый цвет волос ей очень идет.

      "Ты будешь выглядеть роскошно даже с фиолетовым цветом волос", "Боже, какая женщина!", "Это выглядит очень красиво", – пишут пользователи в сети.

      ​Сальма Хайек / Instagram


      ​Сальма Хайек / Instagram


      ​Сальма Хайек / Instagram


      ​Сальма Хайек / Instagram


      Сальма Хайек / Instagram 

      Теги: LifeStyle Голливуд Кино
      Источник: 24 канал
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