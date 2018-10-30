Сальма Хайек примерила образ блондинки: фото

Знаменитая 52-летняя актриса Сальма Хайек поразила поклонников в социальных сетях кардинальной сменой имиджа.

Новые фото в образе соблазнительной длинноволосой блондинки она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Свой образ звезда дополнила насыщенным макияжем с яркой красной помадой. Сальма рассказала, что эти изменения – эксперимент ради новой роли. Так, вероятнее всего, Хайек позирует в парике.

Фанаты актрисы засыпали ее комплиментами в комментариях и сказали, что светлый цвет волос ей очень идет.

"Ты будешь выглядеть роскошно даже с фиолетовым цветом волос", "Боже, какая женщина!", "Это выглядит очень красиво", – пишут пользователи в сети.

​Сальма Хайек / Instagram



​Сальма Хайек / Instagram



​Сальма Хайек / Instagram



​Сальма Хайек / Instagram



Сальма Хайек / Instagram