Сальма Хайек раскритиковала куклу Барби в образе Фриды Кало: фотосравнение

51-летняя актриса Сальма Хайек, которая сыграла мексиканскую художницу Фриду Кало, возмутилась по поводу куклы Барби, которая была сделана по образу художницы.

Как известно, компания Mattel, выпускающая кукол Барби, представила новую серию кукол, которая получила название "Женщины, которые вдохновляют". Барби Фрида уже поступила в продажу и стоит 30 долларов.

Однако Хайек очень не понравилась эта кукла.

"Фрида Кало никогда не пыталась быть или выглядеть кем-то другим. Как они могли сделать из нее Барби? Она прославляла свою уникальность и была оригинальной", – яростно написала Сальма в своем Instagram.

Сальма Хайек сыграла в фильме "Фрида" в 2002 году

Слева – Фрида Кало, а справа Барби в образе Фриды: