Опасный сальмонеллез: симптомы и профилактика инфекции

Сальмонеллез — это острое инфекционное заболевание животных, птиц и людей, что поражает желудочно-кишечный тракт и другие внутренние органы.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Возбудитель сальмонеллеза бактерия Salmonella преимущественно поражает пищеварительную систему, вызывая диарею, интоксикацию и обезвоживание организма. В отдельных случаях может возникнуть сепсис и гнойники во внутренних органах.

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Подцепить инфекцию можно через продукты питания, особенно опасны мясные, молочные и рыбные продукты.

Основные симптомы сальмонеллеза (первые часы):

- легкое недомогание;

- вздутие живота,

- температура;

- головокружение

- боль в висках;

- ломота.

На вторые сутки признаки интоксикации растут и появляются признаки гастроэнтерита: боль в животе, рвота (с остатками пищи, зеленая и водянистая). Также появляется диарея и происходит обезвоживание организма.

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Профилактика сальмонеллеза:

- обязательно тщательно мойте руки с мылом перед приготовлением пищи и перед ее употреблением;

- используйте безопасную воду, не пейте из непроверенных источников;

- употребляйте бутилированную воду или охлажденную кипяченую воду;

- используйте пищевые продукты, обработанные с целью повышения их безопасности (например, пастеризованное молоко)

- мойте и обдавайте кипятком фрукты и овощи, особенно, в случае потребления их в сыром виде;

- мясо и рыба должны пройти хорошую термическую обработку.

Лечение. Если сальмонеллез имеет тяжелую форму, то больного госпитализируют в медучреждение. При легкой форме болезни терапия, прописанная врачом, может проводиться в домашних условиях.

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