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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Сальвадор Собрал жестко раскритиковал песню фаворитки Евровидения 2018

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Сальвадор Собрал
Сальвадор Собрал

Победитель Евровидения 2017 в Киеве Сальвадор Собрал довольно жестоко раскритиковал песню представительницы Израиля на Евровидении 2018 Нетти.

Собрал не слишком подбирал слова в интервью изданию Público, сообщает The Telegraph.

К счастью, в этом году я не должен ничего слушать. Я знаю только песни Португалии и Израиля, потому что YouTube заставил меня это посмотреть... YouTube подумал, что мне понравится песня Израиля, и тогда я это открыл, а там ужасная песня,
– заявил Собрал.

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Песня Netta – TOY на Евровидения 2018

Стоит добавить, что Нетта отреагировала на такие слова Собрала. В Twitter она разместила фотографию с представительницей Кипра Элени Фурейрою и надписью "Посылаю только мою любовь Сальвадору и всем артистам всех жанров".

Стоит добавить, что Нетта – одна из фавориток Евровидения 2018.

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Теги: LifeStyle Музыка Евровидение Евровидение 2018 Сальвадор Собрал
Источник: 24 Канал
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