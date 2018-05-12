Сальвадор Собрал жестко раскритиковал песню фаворитки Евровидения 2018

Победитель Евровидения 2017 в Киеве Сальвадор Собрал довольно жестоко раскритиковал песню представительницы Израиля на Евровидении 2018 Нетти.

Собрал не слишком подбирал слова в интервью изданию Público, сообщает The Telegraph.

К счастью, в этом году я не должен ничего слушать. Я знаю только песни Португалии и Израиля, потому что YouTube заставил меня это посмотреть... YouTube подумал, что мне понравится песня Израиля, и тогда я это открыл, а там ужасная песня,

– заявил Собрал.

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Песня Netta – TOY на Евровидения 2018

Стоит добавить, что Нетта отреагировала на такие слова Собрала. В Twitter она разместила фотографию с представительницей Кипра Элени Фурейрою и надписью "Посылаю только мою любовь Сальвадору и всем артистам всех жанров".

Sending only love to Salvador, and to all artists of all genres ️ pic.twitter.com/mcGHpIXTNz — Netta Barzilai (@NettaBarzilai) 9 травня 2018 р.

Стоит добавить, что Нетта – одна из фавориток Евровидения 2018.

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