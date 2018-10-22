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      Сам на сам с учителями: в сельской школе на Львовщине учится всего один школьник

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      Школа для одного ученика. В селе Батькив на Бродовщине (Львовская область) в учебное заведение ежедневно приходит только один школьник.

      Мальчик любит учиться. Больше всего ему дается математика. Но все равно готовится ко всем предметам, ибо знает, что спросят. Ведь в классе Назар – единственный ученик.

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      Назар – единственный ученик в школе

      Мальчик – на индивидуальной форме обучения. На 11 предметов в неделю парню отводят всего пять часов. Тогда как его сверстники только на уроки украинского языка тратят 7 часов.

      15 минут выделяется на основные предметы – чтение, математика, письмо, – а на дополнительные, такие как основы здоровья, назначаются 10 минут. Разве на один английский язык дается полчаса,
      – рассказала учительница начальных классов Наталья Дубодел.

      Наталья Богдановна, хоть еще в декрете, но таки согласилась учить Назара. Потому что сама живет неподалеку. А до того на уроки к парню по очереди приезжали учителя из соседнего села. Но долго не выдержали.

      Все отказались читать уроки. Тем более, что и мне было очень сложно, потому что нужно посылать туда учительницу, а еще здесь надо заменять уроки,
      – прокомментировал директор Звиженской общеобразовательной школы Владимир Нитефор.

      В прошлом году сельскую школу в Батькив закончили 11 учеников. Но сейчас все они учатся в соседнем Звижене. Но мама Назара отказалась отдавать мальчика туда по состоянию здоровья.

      Назар рассказывает, что учится с удовольствием

      Содержать школу ради одного ученика – слишком дорого. Ежегодно на это идет 238 тысяч гривен. Поэтому вопрос ее закрытия выносили на голосование районного совета. Но депутаты решение не поддержали. Но стоит сказать, что в помещении школы работает еще и садик. Здесь воспитывают 17 детей из трех сел. Поэтому пока школу не закроют. Впрочем, в районном отделе образования к вопросу оптимизации обещают вернуться в конце учебного года.

      Теги: Новости Украины Образование Новости Львова
      Источник: 24 канал
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      Новости за 22 октября
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