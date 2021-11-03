Женщина якобы писала одной из злоумышленниц, что "сейчас вы там все ответите". Конфликт произошел 3 ноября около 02:30.
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Якобы сама хотела встретиться
Женщины переписывались в instagram и преимущественно угрожали друг другу. В сети говорят, что это настоящий диалог жертвы и нападавшей, но точно об этом ничего не известно.
Женщина якобы сама писала своей нападавшей / Фото из телеграма"ТРУХА. Харьков"
В переписке видно много видеочатов и голосовых записей. Впоследствии потерпевшая Валентина якобы пишет "мне вообще по**й, что у вас там происходит. А за то, что только что пи**ели, – все сейчас ответите".
Потом видно, как они якобы договаривались о встрече. Хотя ранее в сети писали, что нападение – случайное.
Она якобы угрожала им расправой / Фото из телеграма "ТРУХА. Харьков"
Женщины долго ссорятся, и впоследствии Валентина якобы пишет, что стоит у злоумышленницы под домом, чтобы "разобраться". При этом нападавшая отвечает, что она не там, а пьет вместе с компанией.
Потом потерпевшая якобы насмехается над женщиной и говорит, что та убегает от нее, потому что боится расправы. О чем дальше говорили женщины – не сообщают.
Избиение женщины в Харькове: что известно ранее
- На Сумской три выпивших девушки зверски избили 25-летнюю женщину.
- Она в то время проходила мимо и сделала замечание девушкам, потому что они шумели.
- Пострадавшую в тяжелом состоянии медики скорой помощи доставили в больницу.
- По информации соцсетей, потерпевшую зовут Валентина, у нее двое маленьких детей.