Сама "нарвалась": жестоко избитая 25-летняя женщина в Харькове якобы писала злоумышленницам

В сети появилась вероятная переписка 25-летней потерпевшей и одной из злоумышленниц, которая набросилась на нее в Харькове. Пострадавшая якобы сама писала нападавшей и угрожала ей.

Женщина якобы писала одной из злоумышленниц, что "сейчас вы там все ответите". Конфликт произошел 3 ноября около 02:30.

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Якобы сама хотела встретиться

Женщины переписывались в instagram и преимущественно угрожали друг другу. В сети говорят, что это настоящий диалог жертвы и нападавшей, но точно об этом ничего не известно.



Женщина якобы сама писала своей нападавшей / Фото из телеграма"ТРУХА. Харьков"

В переписке видно много видеочатов и голосовых записей. Впоследствии потерпевшая Валентина якобы пишет "мне вообще по**й, что у вас там происходит. А за то, что только что пи**ели, – все сейчас ответите".

Потом видно, как они якобы договаривались о встрече. Хотя ранее в сети писали, что нападение – случайное.



Она якобы угрожала им расправой / Фото из телеграма "ТРУХА. Харьков"

Женщины долго ссорятся, и впоследствии Валентина якобы пишет, что стоит у злоумышленницы под домом, чтобы "разобраться". При этом нападавшая отвечает, что она не там, а пьет вместе с компанией.

Потом потерпевшая якобы насмехается над женщиной и говорит, что та убегает от нее, потому что боится расправы. О чем дальше говорили женщины – не сообщают.

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