Самая большая проблема – транспорт: результаты соцопроса в Киеве, Днепре и других городах
В нескольких крупнейших городах Украины провели социологический опрос. Респонденты оценивали безопасность, чистоту и инфраструктуру в своих городах. Наименьшие баллы большей частью были у транспортного сообщения. А наивысшую оценку по всем показателям получил Львов.
Источник:24 канал
Социологическое исследование провел ресурс OLX, а его результаты обнародовали 11 мая. Всего опросили 15 тысяч человек в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и Одессе.
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Львов
Этот город оказался лучшим для жителей сразу по двум критериям. Безопасность во Львове оценили на 3,01 балла, а чистоту – в 3,23. А общий итоговый балл по всем категориям в городе – 3,1.
Среди опрошенных 14% львовян сказали, что в их дворе есть сортировочные баки для мусора. Относительно того, как сделать город еще чище, респонденты предлагают сразу несколько вариантов:
- устроить уборку на выходных;
- увеличить количество свалок;
- интенсивнее финансировать коммунальные службы.
Киев
Общая оценка столицы по всем показателям стала третьей в рейтинге. Лучший показатель здесь в инфраструктурного обеспечения – 3,44. Эта оценка является крупнейшей из всех исследованных городов.
Киевляне сказали, что в пешей доступности от их жилищ достаточно продуктовых и хозяйственных магазинов, рынков и торговых центров. Также в столице гордятся количеством парков, зеленых зон и спортивных площадок.
В то же время киевляне, как и большинство жителей крупных городов Украины, недовольны транспортным обеспечением, его оценка в городе достигла лишь 2,79 балла. Люди считают, что в столице удобно передвигаться общественным транспортом, но не на машине. Больше всего жалуются на количество стоянок.
Однако жители Киева считают, что город может улучшиться. Для этого призывают:
- остановить стихийную застройку;
- оборудовать больше общественных пространств;
- открыть больше детских садов и школ.
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Харьков
Данный город по общей оценке оказался в середине рейтинга – 3,02 балла. Жители Харькова оценили транспортное обеспечение своего города в 2,9 балла. Это самый высокий показатель среди украинских городов. Харьковчане сказали, что могут довольно легко добираться до разных районов своего города.
Даже в поздний час ходит транспорт, поэтому доехать домой в Харькове легко. Однако жители города имеют предложения по улучшению этого положения:
- обновить транспортный парк;
- организовать больше паркомест;
- сделать проезд в общественном транспорте дешевле.
В то же время среди всех городов Харьков имеет наименьший показатель безопасности – 2,85 балла. Там часто проявляется преступность. Поэтому жители призывают власти установить больше камер наблюдения и бороться с наркозависимостью.
Одесса
Крупнейший украинский город на побережье Черного моря по общей оценке занял 4 место – 3,01 балла. Одесситы высоко оценили уровень жизни в своем городе – в 3,18 балла.
Транспортным сообщением здесь довольны меньше всего людей. Его оценка в Одессе – 2,76 балла. Жители жалуются на пробки и некачественные дороги.
Поэтому одесситы предлагают расширить дороги в городе и улучшить транспортные маршруты. Кроме этого, еще призывают построить метрополитен.
Днепр
Этот город занял последнее место в рейтинге по общей оценке – 2,8 балла. Здесь жители по сравнению с другими миллионниками выставили самые низкие баллы сразу по трем показателям:
- безопасность – 2,72;
- чистота 2,57;
- инфраструктура – 3,18.
Для улучшения безопасности предлагают увеличить количество освещения, устранить заброшенные места или же просто не выходить на улицу. Для улучшения уровня чистоты считают необходимым улучшать сознание людей – внедрять сортировку и стимулировать коммунальщиков лучше работать. А для совершенствования инфраструктуры днепряне считают нужным:
- открыть больше бассейнов и спортивных секций,
- создать дополнительные парковые зоны
- поддерживать малый бизнес, чтобы и он мог вносить свой вклад в развитие города.
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