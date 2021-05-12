В нескольких крупнейших городах Украины провели социологический опрос. Респонденты оценивали безопасность, чистоту и инфраструктуру в своих городах. Наименьшие баллы большей частью были у транспортного сообщения. А наивысшую оценку по всем показателям получил Львов.

Социологическое исследование провел ресурс OLX, а его результаты обнародовали 11 мая. Всего опросили 15 тысяч человек в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и Одессе.

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Львов

Этот город оказался лучшим для жителей сразу по двум критериям. Безопасность во Львове оценили на 3,01 балла, а чистоту – в 3,23. А общий итоговый балл по всем категориям в городе – 3,1.

Среди опрошенных 14% львовян сказали, что в их дворе есть сортировочные баки для мусора. Относительно того, как сделать город еще чище, респонденты предлагают сразу несколько вариантов:

устроить уборку на выходных;

увеличить количество свалок;

интенсивнее финансировать коммунальные службы.

Киев

Общая оценка столицы по всем показателям стала третьей в рейтинге. Лучший показатель здесь в инфраструктурного обеспечения – 3,44. Эта оценка является крупнейшей из всех исследованных городов.

Киевляне сказали, что в пешей доступности от их жилищ достаточно продуктовых и хозяйственных магазинов, рынков и торговых центров. Также в столице гордятся количеством парков, зеленых зон и спортивных площадок.

В то же время киевляне, как и большинство жителей крупных городов Украины, недовольны транспортным обеспечением, его оценка в городе достигла лишь 2,79 балла. Люди считают, что в столице удобно передвигаться общественным транспортом, но не на машине. Больше всего жалуются на количество стоянок.

Однако жители Киева считают, что город может улучшиться. Для этого призывают:

остановить стихийную застройку;

оборудовать больше общественных пространств;

открыть больше детских садов и школ.

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Харьков

Данный город по общей оценке оказался в середине рейтинга – 3,02 балла. Жители Харькова оценили транспортное обеспечение своего города в 2,9 балла. Это самый высокий показатель среди украинских городов. Харьковчане сказали, что могут довольно легко добираться до разных районов своего города.

Даже в поздний час ходит транспорт, поэтому доехать домой в Харькове легко. Однако жители города имеют предложения по улучшению этого положения:

обновить транспортный парк;

организовать больше паркомест;

сделать проезд в общественном транспорте дешевле.

В то же время среди всех городов Харьков имеет наименьший показатель безопасности – 2,85 балла. Там часто проявляется преступность. Поэтому жители призывают власти установить больше камер наблюдения и бороться с наркозависимостью.

Одесса

Крупнейший украинский город на побережье Черного моря по общей оценке занял 4 место – 3,01 балла. Одесситы высоко оценили уровень жизни в своем городе – в 3,18 балла.

Транспортным сообщением здесь довольны меньше всего людей. Его оценка в Одессе – 2,76 балла. Жители жалуются на пробки и некачественные дороги.

Поэтому одесситы предлагают расширить дороги в городе и улучшить транспортные маршруты. Кроме этого, еще призывают построить метрополитен.

Днепр

Этот город занял последнее место в рейтинге по общей оценке – 2,8 балла. Здесь жители по сравнению с другими миллионниками выставили самые низкие баллы сразу по трем показателям:

безопасность – 2,72;

чистота 2,57;

инфраструктура – 3,18.

Для улучшения безопасности предлагают увеличить количество освещения, устранить заброшенные места или же просто не выходить на улицу. Для улучшения уровня чистоты считают необходимым улучшать сознание людей – внедрять сортировку и стимулировать коммунальщиков лучше работать. А для совершенствования инфраструктуры днепряне считают нужным: